Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Ucraina finanțează armata în defavoarea reconstrucției de școli. Cum s-au schimbat prioritățile în patru ani de război
Data publicării: 11:10 25 Feb 2026

Ucraina finanțează armata în defavoarea reconstrucției de școli. Cum s-au schimbat prioritățile în patru ani de război
Autor: Iulia Horovei

sala de clasa copii elevi ucraina O sală de clasă distrusă în Kiev, Ucraina, în urma atacurilor rusești. Sursa foto: Agerpres/ianuarie 2026

Ucraina va direcționa majoritatea fondurilor publice spre domeniul de apărare, renunțând la reconstruirea școlilor din regiunile depopulate, ca urmare a războiului declanșat de Rusia.

Ucraina nu va mai reconstrui şcolile din regiunile depopulate ca urmare a războiului, susţine şeful Agenţiei de Stat pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Infrastructurii, Serhii Suhomlin.

Ucrainenii au fugit din calea războiului: Localități complet abandonate

Potrivit acestuia, în multe regiuni ale Ucrainei, în special în cele de la frontiera cu Rusia, populaţia s-a refugiat, iar indicatorii demografici sunt îngrijorători.

„Războiul a schimbat foarte mult Ucraina, a schimbat datele demografice, a schimbat harta logistică, harta economică. Astăzi, dacă am lua ca exemplu oraşele Cernihiv sau Sumî, nu avem nevoie să reconstruim atâtea şcoli pentru că nu vom mai avea copii pentru aceste şcoli.

Aici trebuie să fim foarte prudenţi. Faţă de ceea ce ne-am propus să reconstruim în primii doi ani de război, astăzi se schimbă priorităţile, iar investiţiile în energie şi logistică vor constitui priorităţi de bază", a declarat, pentru Agerpres, oficialul guvernamental de la Kiev.

El a subliniat că, din perspectiva cheltuielilor publice, după patru ani de război, prioritatea o reprezintă finanţarea armatei ucrainene.

Citește și: Zelenski, mesaj la împlinirea a patru ani de război: Propunere pentru Trump. Ursula von der Leyen, vizită la Kiev

Citește și: Rusia amenință Franța și Marea Britanie cu un atac nuclear, dacă cele două țări transferă armament nuclear Ucrainei

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
scoli
elevi
razboi rusia ucraina
Comentarii

