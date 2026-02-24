Amenzile neplătite te lasă fără permis. Mecanismul intră în vigoare în 6 luni. Mai multe explicații a dat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

„Nu s-a discutat în niciun moment despre renunțarea la măsura privind posibilitatea suspendării permisului de conducere pentru neplata amenzilor de circulație.

Este un mecanism stabilit clar împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Ministerul Justiției. Potrivit ordonanței, după trecerea unor termene bine delimitate, dacă amenda de circulație nu este achitată, informația este comunicată autorității locale.

Autoritatea locală emite o somație de plată prin care îl avertizează pe posesorul permisului că există posibilitatea suspendării dreptului de a conduce în cazul în care nu își achită amenda. Dacă nici după expirarea acestui ultim termen plata nu este efectuată, sistemul intră automat în vigoare printr-o platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul Afacerilor Interne.

Cetățeanul nu va trebui să se prezinte la Poliția Rutieră și nici să predea fizic permisul. După expirarea celor 90 de zile, calculate după termenul inițial de 15 zile pentru plată, dreptul de a conduce va fi suspendat automat.

Propunerea Ministerului Afacerilor Interne, cu care s-a fost de acord, prevede aplicarea unei zile de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați din amendă.

Mecanismul este propus să intre în vigoare în termen de șase luni, perioadă necesară pentru pregătirea și interconectarea platformelor digitale. Normele de aplicare vor fi elaborate de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Justiției”, a zis Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Mai multe declarații, aici:

Guvernul a adoptat ordonanțele de urgență privind reforma administrației publice și relansarea economică

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seara, că Guvernul a adoptat ordonanțele de urgență privind reforma administrației publice și relansarea economică.

„Am adoptat două ordonanțe importante, cea privind relansarea economică și cea privind reforma în administrație”, a afirmat premierul.

El a spus că ordonanța de urgență privind relansarea economică vine să completeze cadrul fiscal și bugetar în vigoare, în așa fel încât să pună economia țării pe baze mai sănătoase și să creeze mecanisme de stimulare a creșterii economice din vara acestui an și în continuare, în anii următori.

„Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanță în așa fel încât aceste scheme să fie ancore de creștere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanță”, a precizat Bolojan.