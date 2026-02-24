€ 5.0954
DCNews Stiri Iran, semnal că vrea să ajungă la un acord cu SUA
Data publicării: 22:37 24 Feb 2026

Iran, semnal că vrea să ajungă la un acord cu SUA
Autor: Ioan-Radu Gava

Iran-SUA, desfășurare rapidă de evenimente diplomatice. Urmează negocieri Washington-Teheran. Chirieac: Trump nu glumește și ei știu asta Ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Agerpres

Iranul afirmă că un acord este 'la îndemână', înaintea negocierilor de joi cu Statele Unite ale Americii de joi, de la Geneva.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat marţi ca un acord este 'la îndemână', înaintea unei noi runde de discuţii cu Statele Unite joi, la Geneva, transmite AFP.

Iranul va relua aceste discuţii 'hotărât să ajungă la un acord just şi echitabil, cât mai curând posibil', a declarat Araghchi într-un mesaj postat pe X.

Teheranul şi Washingtonul urmează să aibă joi, la Geneva, o a treia rundă de negocieri axate pe programul nuclear al Iranului, după reluarea dialogului pe 6 februarie în Oman.

Araghchi a vorbit despre o 'oportunitate istorică de a încheia un acord fără precedent care să ţină cont de preocupările şi interesele noastre reciproce'.

CITEȘTE ȘI                -              Preşedintele Iranului anunţă progrese în negocierile cu SUA. Noi discuţii joi la Geneva

'Un acord este la îndemână, dar numai dacă se acordă prioritate diplomaţiei', a adăugat el.

Iranul ar fi pe punctul de a obține arma nucleară

Discuţiile anterioare dintre Teheran şi Washington au fost oprite brusc în iunie 2025 de războiul de 12 zile declanşat de Israel, căruia i s-au alăturat Statele Unite, împotriva Iranului.

Săptămâna trecută, după precedenta rundă de discuţii, Teheranul a dat asigurări că s-a înţeles cu Washingtonul asupra 'unui set de principii directoare' pentru un eventual acord, dar vicepreşedintele american JD Vance a subliniat că dezacordurile persistă cu privire la 'liniile roşii' americane.

Occidentalii se tem că Teheranul ar putea dobândi arma nucleară, în timp ce Iranul insistă că urmăreşte doar să dezvolte un program nuclear civil.

Preşedintele american Donald Trump a desfăşurat forţe navale şi aeriene semnificative în Orientul Mijlociu şi a ameninţat în repetate rânduri că va ataca Iranul dacă diplomaţia eşuează.

Iranul a avertizat luni că orice atac american, inclusiv un 'atac limitat', îl va determina să riposteze 'cu forţă'.

Statele Unite au bombardat trei instalaţii nucleare din Iran (la Fordow, Natanz şi Isfahan) în timpul războiului de 12 zile din iunie.

