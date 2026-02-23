€ 5.0968
DCNews Stiri Cristian Preda a zis că și-a rupt diploma de doctorat în direct. De fapt, era o copie / video
Data actualizării: 21:33 23 Feb 2026 | Data publicării: 20:44 23 Feb 2026

Cristian Preda a zis că și-a rupt diploma de doctorat în direct. De fapt, era o copie / video
Autor: Ioan-Radu Gava

cristian preda isi rupe diploma in direct Foto: Digi24

Aflat în direct la o emisiune, politologul Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat, ca o reacție față de noile măsuri de austeritate pregătite de Guvern.

Update:

Potrivit Digi24, Cristian Preda a rupt o copie a diplomei de doctorat, nu originalul.

Știrea inițială:

Cristian Preda, fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul lui Traian Băsescu, a recurs la acest gest ca o reacție la măsurile pe care le pregătește Guvernul în ceea ce privește înjumătățirea indemnizației pentru titlul științific de doctor.

„În aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară“, a declarat Cristian Preda înainte să rupă documentul.

„Vorbim despre educație pentru că, pe de o parte, în societatea noastră au apărut unii care îi contestă, inclusiv președintelui, diplomele obținute în străinătate.

Adică ei spun: profesorii de la Paris sunt niște proști, vă spun eu, Dorel din Ferentari, cum stau lucrurile. Pe de altă parte, Guvernul s-a gândit că marea problemă a țării este sporul de 890 lei brut la doctorat. Și mi-am dat seama că în aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară. Ne așteptăm să fim sancționați încet-încet pentru doctorat. Eu sunt mai radical.

Îmi dau seama că diploma asta de doctor a ajuns o simplă bucată de hârtie care încurcă statul. Așa că, uite, o rup aici, la dumneavoastră“, a spus politologul în timp ce a rupt documentul în mai multe bucăți.

Cristian Preda a mai adăugat că, „dacă statul te umilește în halul ăsta și consideră că marea problemă a țării ăsteia este infima sumă de 890 lei brut din care rămân câțiva bănuți pentru cei care au trudit ca să-și facă o carieră în universități și în institute de cercetare, atunci așa trebuie să ne comportăm și noi“. 

Nu a fost clar dacă documentul rupt de Cristian Preda a fost diploma de doctorat în original sau o copie xerox a acesteia.

