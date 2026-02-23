Bitcoin se prăbușește sub 65.000 de dolari în timp ce aurul explodează pe fondul tensiunilor globale

Investitorii își diminuează expunerea pe activele cu risc ridicat și se îndreaptă către plasamente considerate sigure, precum aurul. Pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice tot mai accentuate, bitcoin a scăzut sub pragul de 65.000 de dolari, potrivit Mediafax.

Minimele atinse în weekend și revenirea parțială

Criptomoneda a continuat declinul luni, după ce în weekend a atins 64.324 de dolari, cel mai scăzut nivel din 6 februarie, când coborâse la 60.062 de dolari. În primele ore ale tranzacțiilor de luni, bitcoin a ajuns la un minim de 64.830 de dolari, pentru ca ulterior să recupereze parțial pierderile. În jurul orei 16:40, ora României, se tranzacționa la 65.836 de dolari.

Chiar și în aceste condiții, potrivit CNBC, bitcoin era în scădere cu peste 2% față de sesiunea precedentă, după un recul de aproape 5% consemnat în ultimele 24 de ore.

Atmosfera de pe piețele financiare rămâne tensionată. Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a afirmat că va decide „probabil în următoarele 10 zile” dacă va ordona un atac asupra Iranului, pe fondul impasului privind un nou acord nuclear. Totodată, liderul de la Casa Albă a anunțat majorarea la 15% a tarifelor „de represalii” aplicate mai multor parteneri comerciali, măsură cu efect imediat.

Aurul și argintul, în creștere puternică

În acest context, investitorii își retrag capitalul din activele volatile, precum criptomonedele, și îl redirecționează către plasamente considerate sigure. Tendința este vizibilă în evoluția metalelor prețioase: aurul s-a apreciat cu aproximativ 20% de la începutul anului, iar argintul cu 23%. În contrast, bitcoin a pierdut circa 24% din valoare de la începutul lui 2026, pe fondul incertitudinilor macroeconomice și politice.

Criptomoneda a traversat în ultimii ani perioade de volatilitate extremă: a atins un vârf istoric de aproape 69.000 de dolari în 2021, a coborât sub 16.000 de dolari în 2022, în plină criză a pieței cripto, pentru ca ulterior să recupereze și să urce din nou spre niveluri record.