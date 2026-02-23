€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Stiri Bitcoin se prăbușește sub 65.000 de dolari în timp ce aurul explodează pe fondul tensiunilor globale
Data publicării: 21:35 23 Feb 2026

Bitcoin se prăbușește sub 65.000 de dolari în timp ce aurul explodează pe fondul tensiunilor globale
Autor: Dana Mihai

CRIPTOMONEDE pexels-worldspectrum-844127 criptomonede / Fotografie de la Worldspectrum: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/844127/

Pe fondul tensiunilor geopolitice, investitorii se retrag din activele riscante, iar bitcoin a coborât sub 65.000 de dolari.

Investitorii își diminuează expunerea pe activele cu risc ridicat și se îndreaptă către plasamente considerate sigure, precum aurul. Pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice tot mai accentuate, bitcoin a scăzut sub pragul de 65.000 de dolari, potrivit Mediafax.

Minimele atinse în weekend și revenirea parțială

Criptomoneda a continuat declinul luni, după ce în weekend a atins 64.324 de dolari, cel mai scăzut nivel din 6 februarie, când coborâse la 60.062 de dolari. În primele ore ale tranzacțiilor de luni, bitcoin a ajuns la un minim de 64.830 de dolari, pentru ca ulterior să recupereze parțial pierderile. În jurul orei 16:40, ora României, se tranzacționa la 65.836 de dolari.

Chiar și în aceste condiții, potrivit CNBC, bitcoin era în scădere cu peste 2% față de sesiunea precedentă, după un recul de aproape 5% consemnat în ultimele 24 de ore.

Atmosfera de pe piețele financiare rămâne tensionată. Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a afirmat că va decide „probabil în următoarele 10 zile” dacă va ordona un atac asupra Iranului, pe fondul impasului privind un nou acord nuclear. Totodată, liderul de la Casa Albă a anunțat majorarea la 15% a tarifelor „de represalii” aplicate mai multor parteneri comerciali, măsură cu efect imediat.

Aurul și argintul, în creștere puternică

În acest context, investitorii își retrag capitalul din activele volatile, precum criptomonedele, și îl redirecționează către plasamente considerate sigure. Tendința este vizibilă în evoluția metalelor prețioase: aurul s-a apreciat cu aproximativ 20% de la începutul anului, iar argintul cu 23%. În contrast, bitcoin a pierdut circa 24% din valoare de la începutul lui 2026, pe fondul incertitudinilor macroeconomice și politice.

Criptomoneda a traversat în ultimii ani perioade de volatilitate extremă: a atins un vârf istoric de aproape 69.000 de dolari în 2021, a coborât sub 16.000 de dolari în 2022, în plină criză a pieței cripto, pentru ca ulterior să recupereze și să urce din nou spre niveluri record.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bitcoin sub 65.000 dolari
bitcoin
preț bitcoin
aur
argint
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 44 minute
TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Ambasadorul SUA la Paris, sfidare la adresa Franței. Este vorba de cuscrul lui Trump
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Bitcoin se prăbușește sub 65.000 de dolari în timp ce aurul explodează pe fondul tensiunilor globale
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Ucraina, model pentru România: Ce a făcut pentru sistemul medical, deși se află în război
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Urban SA nu prea își face treaba. Munți de gunoaie prin Sectorul 6. Oamenii sunt revoltați / foto
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 36 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
Publicat acum 5 ore si 13 minute
Dani Oțil, despre Mircea Badea: Mulți gândesc ca mine, dar nu au curajul să o spună
Publicat acum 22 ore si 55 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 5 ore si 35 minute
Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Cristian Preda a zis că și-a rupt diploma de doctorat în direct. De fapt, era o copie / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close