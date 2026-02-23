23 februarie, ziua de naştere a împăratului Naruhito. Miracolul japonez și o lecție de civilizație

Naruhito este împăratul Japoniei din 1 mai 2019, simbol al unităţii poporului nipon, al 126-lea dintr-o dinastie neîntreruptă. Perioada domniei actualului suveran poartă numele de epoca Reiwa.

„Miracolul japonez”

În ciuda distrugerilor suferite în cel de-al Doilea Război Mondial a şi bombardamentele atomice de la Hiroshima şi Nagasaki, Japonia este o mare putere economică. În anii '70, se vorbea despre „miracolul japonez”, o realitate la care s-au raportat toţi ceilalţi membri ai comunităţii occidentale, pentru că acolo au găsit surse de inspiraţie pentru modele de business care funcţionează şi astăzi.

Japonia, lecție de civilizație

Și pentru că astăzi este Ziua Naţională a Japoniei, ne-am amintit un obicei interesant al japonezilor. În Japonia, cultura muncii are o importanță deosebită, iar angajații sunt încurajați să arate devotament față de companie și colegi. Ceva rar, nu? Iar unul dintre aspectele interesante ale culturii muncii din Japonia e un obicei legat de parcare.

Această practică presupune că angajații care ajung la serviciu înainte de ora de începere a programului de lucru, parchează mașina mai departe de clădirea biroului sau de intrarea principală.

Parcarea mai departe arată că angajatul s-a prezentat la serviciu înainte de a începe oficial programul și e pregătit să înceapă să lucreze înainte ca ai săi colegi să sosească. Aceasta e o modalitate de a demonstra loialitate față de companie.



În cultura japoneză, se pune un mare accent pe echipă și colaborare

Angajații care vin devreme arată respect pentru colegii lor și se asigură că nu îi deranjează pe cei care deja sunt la locul de muncă.

Parcarea în mod organizat poate facilita fluxul de trafic în jurul clădirii biroului și poate ajuta la evitarea aglomerației. Multe clădiri de birouri din Japonia sunt situate în zone rezidențiale, iar locuitorii din zonă nu trebuie să fie deranjați de agitația provocată de mașinile parcate în jurul birourilor.

Vă imaginați ce diferență de mentalitate? În timp ce în Japonia primează discreția și grija față de ceilalți, la noi, dacă ajungi primul undeva, tendința este să parchezi cât mai aproape de intrare. Totul ține de spiritul comunitar și de modul în care înțelegem respectul reciproc. În România, s-a dezvoltat o cultură a supraviețuirii, în care important e să te descurci și să prinzi locul cel mai bun, chiar dacă asta înseamnă să te pui pe tine pe primul loc.