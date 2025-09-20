Cu adevărat spectaculos: Care sunt singurele două granițe pe care le poți vedea din spațiu pe Pământ

Potrivit lui Tyson, singurele granițe care se pot distinge clar din cosmos sunt frontiera Israelului cu deșertul înconjurător și granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

Tyson a explicat că vizibilitatea acestor granițe nu se datorează unor bariere fizice impresionante, ci contrastelor extreme dintre zonele de pe cele două părți ale frontierelor. În cazul Israelului, diferențele dintre zonele fertile și agricole, bine irigate și verzi, și deșertul galben și secetos creează un contrast vizual evident chiar și din spațiu. „Este un exemplu clar de cum activitatea umană și geografia pot face vizibile anumite limite politice de pe orbită”, a spus Tyson.

Pentru granița Coreei, explicația este și mai dramatică. Diferențele economice și sociale dintre nord și sud sunt enorme, iar efectul se vede mai ales noaptea: Sudul Coreei este iluminat intensiv, cu orașe care strălucesc, în timp ce Coreea de Nord rămâne aproape complet întunecată. „Noaptea, linia de demarcație se vede ca o dâră luminoasă, care separă complet două lumi foarte diferite”, a detaliat Tyson. Fenomenul reflectă nu doar discrepanțele economice și tehnologice dintre cele două state, ci și modul în care infrastructura și urbanizarea pot transforma vizibilitatea unei granițe de pe orbită.

Specialiștii subliniază că vizibilitatea granițelor depinde de un set complex de factori, inclusiv contrastul de lumină, tipul de vegetație, densitatea populației și infrastructura, dar și condițiile atmosferice și unghiul de observare.