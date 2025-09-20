€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 21:26 20 Sep 2025

Cu adevărat spectaculos: Care sunt singurele două granițe pe care le poți vedea din spațiu pe Pământ

Autor: Darius Muresan
pamantul-supercontinent_82188200 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Renumitul astrofizician Neil deGrasse Tyson a atras atenția publicului într-un podcast cu o observație spectaculoasă despre vizibilitatea granițelor Pământului din spațiu.

 Potrivit lui Tyson, singurele granițe care se pot distinge clar din cosmos sunt frontiera Israelului cu deșertul înconjurător și granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

Tyson a explicat că vizibilitatea acestor granițe nu se datorează unor bariere fizice impresionante, ci contrastelor extreme dintre zonele de pe cele două părți ale frontierelor. În cazul Israelului, diferențele dintre zonele fertile și agricole, bine irigate și verzi, și deșertul galben și secetos creează un contrast vizual evident chiar și din spațiu. „Este un exemplu clar de cum activitatea umană și geografia pot face vizibile anumite limite politice de pe orbită”, a spus Tyson.

Pentru granița Coreei, explicația este și mai dramatică. Diferențele economice și sociale dintre nord și sud sunt enorme, iar efectul se vede mai ales noaptea: Sudul Coreei este iluminat intensiv, cu orașe care strălucesc, în timp ce Coreea de Nord rămâne aproape complet întunecată. „Noaptea, linia de demarcație se vede ca o dâră luminoasă, care separă complet două lumi foarte diferite”, a detaliat Tyson. Fenomenul reflectă nu doar discrepanțele economice și tehnologice dintre cele două state, ci și modul în care infrastructura și urbanizarea pot transforma vizibilitatea unei granițe de pe orbită.

Specialiștii subliniază că vizibilitatea granițelor depinde de un set complex de factori, inclusiv contrastul de lumină, tipul de vegetație, densitatea populației și infrastructura, dar și condițiile atmosferice și unghiul de observare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

granite
spatiu
neil deGrasse tyson
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabil” dacă va refuza să primească înapoi migranții din SUA
Publicat acum 36 minute
Cu adevărat spectaculos: Care sunt singurele două granițe pe care le poți vedea din spațiu pe Pământ
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Zelenski propune o cooperare cu România pentru apărarea aeriană: „Nu ne bazăm pe alții”
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Cum se perpetuează rasismul și ce să nu le spui niciodată copiilor / video
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Ministrul Miruță anunță că România deține o resursă care le lipsește multora și care poate fi cheia independenței de China: Grafenul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 18 Sep 2025
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat pe 19 Sep 2025
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close