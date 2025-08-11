Cele trei momente din viața femeii care o fac să îmbătrânească, potrivit Harvard. Există un antidot

Diverse studii ale celei mai prestigioase universități din lume au dezvăluit momentul în care trebuie să acordăm cea mai mare atenție trecerii timpului, pentru a-i putea diminua efectul și a obține o longevitate mai mare.

Dacă există ceva de care o persoană nu poate scăpa, acesta este trecerea timpului și consecințele pe care le are, adică temutele semne ale îmbătrânirii specifice vârstei. Cu toate acestea, nu a fost dezvăluită niciodată o cheie pentru a avea acea dorită longevitate.

Un studiu al Universității Harvard a arătat că femeile expuse la trei factori vitali vor face ca ceasul biologic să meargă mai repede, dacă nu pun în practică o serie de rutine și obiceiuri care par să inverseze orice efect al trecerii timpului, ceva ce, până acum, nu era considerat posibil.

Îmbătrânirea este un proces prin care organismul nostru acumulează deteriorări, ceea ce duce la o pierdere a funcționalității și, în cele din urmă, la slăbirea corpului. Este ceea ce se cunoaște drept „ciclul vieții”, iar pentru a afla în ce punct al acestui ciclu ne aflăm, recurgem la markeri biologici care determină vârsta noastră reală (dincolo de cea cronologică), comparându-ne cu media persoanelor de aceeași vârstă pentru a evalua gradul de uzură fizică pe care îl prezentăm.

Îmbătrânirea depinde de noi mai mult decât am putea deduce la prima vedere, deoarece studii recente au arătat că există obiceiuri capabile să ne redea ani de viață.

În cazul femeilor, corpul experimentează periodic episoade de stres legate de schimbările hormonale, la care se adaugă factori externi sociali, precum presiunea profesională sau familială de a atinge „succesul”, dar și afecțiuni medicale. Toate aceste experiențe mențin organismul într-o stare de alertă și favorizează oxidarea și deteriorarea sistemului.

Care sunt cele trei cauze care ne îmbătrânesc cel mai mult? Putem opri efectele lor și să ne bucurăm de o viață mai lungă? Iată ce spune Harvard:

Studiul realizat de Universitatea Harvard despre îmbătrânire, publicat în The Harvard Gazette, arată trei momente din viața femeii care accelerează procesul de îmbătrânire. Toate sunt legate de domeniul sănătății, iar efectele lor pot fi inversate dacă se acționează la timp.

În primul rând, s-a studiat și confirmat faptul că sarcina este un factor care accelerează îmbătrânirea biologică a femeii. Efectul sarcinii asupra creșterii vârstei biologice atinge punctul maxim în apropierea momentului nașterii și încetinește după ce am adus copilul pe lume.

În al doilea rând, expunerea la intervenții chirurgicale majore sau de urgență. Stresul la care supunem organismul în astfel de circumstanțe provoacă o îmbătrânire biologică ce se inversează odată cu depășirea perioadei post-operatorii.

În al treilea rând, un factor de îmbătrânire care a crescut semnificativ în ultimii trei ani este suferirea unei forme grave de COVID-19. La pacientele spitalizate în secțiile de terapie intensivă din cauza acestei afecțiuni s-a detectat o recuperare doar parțială a vârstei biologice, lucru care nu a fost observat în cazul bărbaților.

O dietă bazată pe fructe și legume, combinată cu o hidratare abundentă. Aceasta este recomandarea experților în anti-îmbătrânire, precum doctorul David Sinclair, care afirmă că o alimentație vegetariană este optimă pentru a favoriza recuperarea, deși și dieta mediteraneană, cu eliminarea cărnii roșii, nu ar fi deloc o opțiune rea.

Ține un stil de viață minimalist și redu consumul în toate sensurile, mai ales în ceea ce privește substanțele chimice care dăunează organismului nostru, cum ar fi tutunul, expunerea la materiale plastice etc.

Stabilește obiceiuri sănătoase de somn și odihnă pentru o regenerare celulară corespunzătoare.

