DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop ianuarie 2026. Schimbări majore pentru trei zodii
Data publicării: 20:37 05 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop ianuarie 2026. Schimbări majore pentru trei zodii
Autor: Echipa Astrosens

maini in forma de inima manusi Sursă foto: Freepik
 

Tranzitele lunii ianuarie sunt menite să le aducă mult curaj unor zodii.

Prima lună a anului 2026 vine cu două stellium-uri. În primele trei săptămâni, unul în Capricorn. Iar, în ultima săptămână, unul în Vărsător. Capricornul este semnul pragmatismului și al seriozității. Vărsătorul cel al independenței și nonconformismului. Combinația perfectă pentru a evita deciziile inconștiente. 

Iată semnele care vor fi afectate de aspectele principale din ianuarie!

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Primele trei săptămâni ale lunii ianuarie îți sunt dedicate de către astre! Soarele, Mercur, Venus și Marte îți tranzitează semnul. Acest stellium nu face decât să te împingă în față, să îți ofere dorința de a reuși, curaj, energie și încredere forțele proprii. Ce-i drept, pentru unii, această perioadă vine și cu un plus de furie sau nerăbdare, însă acestea pot deveni instrumentele necesare pentru a face diferența între cine erai și cine vrei să devii. Fie că este vorba de carieră sau relațiile personale, îndrăznești cum nu ai mai făcut-o. Și poate că este cazul să începi cu schimbări mici cum ar fi îmbunătățirea înfățișării sau garderobei, grija pentru sănătate, noi obiceiuri în rutină. 

Citește și Horoscopul banilor 2026. Previziuni pentru toate zodiile

Vărsător/Ascendent în Capricorn

Chiar dacă ai parte de numeroase tranzite în casa a douăsprezecea, în primele trei săptămâni ale lunii, unele care îți aduc tendința de a te retrage, dorința de a sta mai izolat și un plus de oboseală, trebuie să recunoști că ai nevoie de această perioadă. În care să te ocupi de un proces de introspecție profund, să gândești obiectiv la ce trebuie să lași în urmă, să îți asculți organismul și sufletul mai des. Din a treia săptămână a lunii, când vei avea parte de un stellium în semnul tău, în conjuncție cu Pluto, vei renaște. Fizic, mental, emoțional.

Berbec/Ascendent în Berbec

Începi anul cu Marte, propriul guvernator, în casa a zecea. Adică într-un mod destul de ambițios. Îți propui să ajungi departe în 2026. Este ceva ce te nemulțumește profund la tine și nu îți mai permiți să continui la fel. Dar trebuie să știi că, începând cu 26 ianuarie, Neptun își începe tranzitul în semnul tău. Și îți va dizolva multe limite. Nimic nu va mai fi cum a fost! Inițial, vei avea impresia că este totul în ceață și vei dori să o alungi. Însă, astrologul îți recomandă să nu te bați cu morile de vânt și să continui pe drumul apărut.

horoscop 2026
horoscop ianuarie
astrolog daniela simulescu
