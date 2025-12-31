Conjuncția care rescrie istoria: Ce urmează din 20 februarie 2026

Astrologia mundană este ramura astrologiei care studiază hărțile "natale" ale țărilor și momentele cele mai importante din istorie, în funcție de tranzitele planetare. Și această ramură se bazează foarte mult pe aspectele astrale foarte rare. De obicei, acestea se mapează pe evenimentele care schimbă lumea. Un asemenea aspect este conjuncția dintre Saturn și Neptun, care se repetă la aproximativ treizeci și șase de ani. Și care se va întâmpla din nou pe 20 februarie 2026.

Ce reprezintă Saturn și Neptun

În astrologie, Saturn îl reprezintă pe Cronos. Cel care ne arată trecerea timpului, limitele, structura, disciplina, responsabilitatea, autoritatea, , conducătorii, restricțiile, pragmatismul. Saturn va tranzita Berbecul în perioada 14 februarie 2026 - 14 aprilie 2028.

Neptun îl reprezintă pe Poseidon. Și în astrologie se ocupă cu dizolvarea, ceața, inspirația, misticismul, iluziile, propaganda, idealismul, sacrificiul, confuzia, haosul. Neptun va tranzita semnul Berbecului în perioada 26 ianuarie 2026- 23 martie 2039).

Berbecul este primul semn al zodiacului, cel care aduce primăvara, care ne face curajoși, ambițiosi, nerăbdători, razboinici și furioși.

Lui Saturn îi ia aproximativ 29 de ani să facă rotația în jurul Soarelui, iar lui Neptun aproximativ 165. De fiecare dată, când se întâlnesc, produc efecte marcante pe plan geopolitic, în mod special. Schimbă limitele teritoriale(la propriu sau la figurat), refac granițele, distrug regimuri politice/structuri sociale și aduc noi ideologii. Se schimbă harta lumii. Structura se întâlnește cu haosul. Pragmatismul cu idealismul.

Exemple din istorie

În 1989, conjuncția Saturn-Neptun din Capricorn: Căderea Zidului Berlinului, Revoluțiile din Europa de Est, Revoluția din România, prăbușirea sferei de influență a URSS.

În 1952-1953, conjuncția Saturn-Neptun din Balanță: Moartea lui Stalin(sfârșitul unei ere), Războiul din Coreea, nașterea lui Vladimir Putin. Regina Elisabeta a II-a și-a început domnia.

În 1917, conjuncția Saturn-Neptun din Leu: prăbușirea monarhiilor, abdicarea țarului Nicolae al II-lea (Rusia), Revoluția Rusă, nașterea ideologiilor de masă.

Conjuncția Saturn-Neptun din 2026

La o simplă analiză, observăm că, în ultimul secol, ori de câte ori a avut loc acest aspect, Rusia a trecut prin schimbări semnificative, la nivel politic, social sau teritorial. Iar conjuncția din 2026 va face o opoziție cu conjuncția Soare-Saturn din astrograma Rusiei.

Deci, conform astrologului Daniela Simulescu, se pare că în 2026 vom asista la adevăratele negocieri în ceea ce privește războiul din Ucraina.

De asemenea, se vor contura noi ideologii. Se va naște o nouă ordine mondială. Și vom asista la crearea unor noi alianțe militare sau transformarea alianțelor actuale(NATO). Vom observa și o lupta pentru putere/influență a statelor importante.

Vezi întreaga emisiune: