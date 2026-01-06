În astrologie, Luna reprezintă emoțiile, trăirile subconștiente, reacțiile interioare, legătura cu figura maternă și primii ani de viață. În funcție de unde se afla Luna în momentul nașterii unei persoane, ne dăm seama de modul în care procesează emoțiile sau de complexitatea lumii sale interioare.

La fiecare 29,5 zile, Luna finalizează un ciclu complet. În această perioadă, Luna trece prin mai multe etape. Însă, cele principale sunt Luna Nouă și Luna Plină.

Calendarul fazelor Lunii în 2026. Când este Lună Plină

3 ianuarie 2026: Lună Plină în Rac

2 februarie 2026: Lună Plină în Leu

3 martie 2026: Lună Plină în Fecioară(Eclipsă de Lună)

2 aprilie 2026: Lună Plină în Balanță

1 mai 2026: Lună Plină în Scorpion

31 mai 2026: Lună Plină în Săgetător

30 iunie 2026: Lună Plină în Capricorn

29 iulie 2026: Lună Plină în Vărsător

28 august 2026: Lună Plină în Pești(Eclipsă de Lună)

26 septembrie 2026: Lună Plină în Berbec

26 octombrie 2026: Lună Plină în Taur

24 noiembrie 2026: Lună Plină în Gemeni

24 decembrie: Lună Plină în Rac

Ce trebuie să faci când este Luna Plină

Astrologul Daniela Simulescu susține că efectele Lunii Pline sunt mult mai vizibile și palpabile față de cele ale Lunii Noi. Și ne recomandă să fim atenți la oamenii care apar/dispar din viațile noastre. La situațiile de tip ultimatum, la pierderi/renunțări, creșterea irascibilității. Emoțiile ies la suprafață. Cuvântul cheie al Lunii Pline este “deznodământ”.

Calendarul fazelor Lunii în 2026. Când este Lună Nouă

18 ianuarie 2026: Lună Nouă în Capricorn

17 februarie 2026: Lună Nouă în Vărsător(Eclipsă de Soare)

23 martie 2026: Lună Nouă în Pești

17 aprilie 2026: Lună Nouă în Berbec

16 mai 2026: Lună Nouă în Taur

15 iunie 2026: Luna Nouă în Gemeni

14 iulie 2026: Lună Nouă în Rac

12 august 2026: Lună Nouă în Leu(Eclipsă de Soare)

11 septembrie 2026: Lună Nouă în Fecioară

10 octombrie 2026: Lună Nouă în Balanță

9 noiembrie 2026: Lună Nouă în Scorpion

9 decembrie 2026: Lună Nouă în Săgetător

Ce trebuie să faci când este Luna Nouă

Este un moment prielnic pentru cei care vor să seteze noi intenții, planuri sau obiective. Însă Daniela Simulescu precizează că nu trebuie demarate proiectele, ci doar să setezi noua direcție.

Alte recomandări în funcție de fazele Lunii

Dacă ziua ta de naștere are loc în aceeași zi sau în preajma unei faze a Lunii, înseamnă că următorul an din viața ta va fi foarte important. Și nu unul simplu! Dacă aniversarea se petrece în apropierea Lunii Noi, vei începe un nou capitol. Iar dacă are loc în preajma unei Luni Pline, este clar că vei finaliza unele etape sau vei avea parte de separări.