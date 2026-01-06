Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre principalele faze ale Lunii din 2026.
În astrologie, Luna reprezintă emoțiile, trăirile subconștiente, reacțiile interioare, legătura cu figura maternă și primii ani de viață. În funcție de unde se afla Luna în momentul nașterii unei persoane, ne dăm seama de modul în care procesează emoțiile sau de complexitatea lumii sale interioare.
La fiecare 29,5 zile, Luna finalizează un ciclu complet. În această perioadă, Luna trece prin mai multe etape. Însă, cele principale sunt Luna Nouă și Luna Plină.
3 ianuarie 2026: Lună Plină în Rac
2 februarie 2026: Lună Plină în Leu
3 martie 2026: Lună Plină în Fecioară(Eclipsă de Lună)
2 aprilie 2026: Lună Plină în Balanță
1 mai 2026: Lună Plină în Scorpion
31 mai 2026: Lună Plină în Săgetător
30 iunie 2026: Lună Plină în Capricorn
29 iulie 2026: Lună Plină în Vărsător
28 august 2026: Lună Plină în Pești(Eclipsă de Lună)
26 septembrie 2026: Lună Plină în Berbec
26 octombrie 2026: Lună Plină în Taur
24 noiembrie 2026: Lună Plină în Gemeni
24 decembrie: Lună Plină în Rac
Astrologul Daniela Simulescu susține că efectele Lunii Pline sunt mult mai vizibile și palpabile față de cele ale Lunii Noi. Și ne recomandă să fim atenți la oamenii care apar/dispar din viațile noastre. La situațiile de tip ultimatum, la pierderi/renunțări, creșterea irascibilității. Emoțiile ies la suprafață. Cuvântul cheie al Lunii Pline este “deznodământ”.
Citește și Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
18 ianuarie 2026: Lună Nouă în Capricorn
17 februarie 2026: Lună Nouă în Vărsător(Eclipsă de Soare)
23 martie 2026: Lună Nouă în Pești
17 aprilie 2026: Lună Nouă în Berbec
16 mai 2026: Lună Nouă în Taur
15 iunie 2026: Luna Nouă în Gemeni
14 iulie 2026: Lună Nouă în Rac
12 august 2026: Lună Nouă în Leu(Eclipsă de Soare)
11 septembrie 2026: Lună Nouă în Fecioară
10 octombrie 2026: Lună Nouă în Balanță
9 noiembrie 2026: Lună Nouă în Scorpion
9 decembrie 2026: Lună Nouă în Săgetător
Este un moment prielnic pentru cei care vor să seteze noi intenții, planuri sau obiective. Însă Daniela Simulescu precizează că nu trebuie demarate proiectele, ci doar să setezi noua direcție.
Dacă ziua ta de naștere are loc în aceeași zi sau în preajma unei faze a Lunii, înseamnă că următorul an din viața ta va fi foarte important. Și nu unul simplu! Dacă aniversarea se petrece în apropierea Lunii Noi, vei începe un nou capitol. Iar dacă are loc în preajma unei Luni Pline, este clar că vei finaliza unele etape sau vei avea parte de separări.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu