€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Lifestyle Horoscop Fazele Lunii în 2026. Calendar complet și recomandări. Când e Lună Plină și ce trebuie să faci
Data publicării: 18:34 06 Ian 2026

EXCLUSIV Fazele Lunii în 2026. Calendar complet și recomandări. Când e Lună Plină și ce trebuie să faci
Autor: Echipa Astrosens

fazele lunii Sursă: Freepik/Fazele Lunii
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre principalele faze ale Lunii din 2026.

În astrologie, Luna reprezintă emoțiile, trăirile subconștiente, reacțiile interioare, legătura cu figura maternă și primii ani de viață. În funcție de unde se afla Luna în momentul nașterii unei persoane, ne dăm seama de modul în care procesează emoțiile sau de complexitatea lumii sale interioare. 

La fiecare 29,5 zile, Luna finalizează un ciclu complet. În această perioadă, Luna trece prin mai multe etape. Însă, cele principale sunt Luna Nouă și Luna Plină. 

Calendarul fazelor Lunii în 2026. Când este Lună Plină

3 ianuarie 2026: Lună Plină în Rac

2 februarie 2026: Lună Plină în Leu

3 martie 2026: Lună Plină în Fecioară(Eclipsă de Lună)

2 aprilie 2026: Lună Plină în Balanță

1 mai 2026: Lună Plină în Scorpion

31 mai 2026: Lună Plină în Săgetător

30 iunie 2026: Lună Plină în Capricorn

29 iulie 2026: Lună Plină în Vărsător

28 august 2026: Lună Plină în Pești(Eclipsă de Lună)

26 septembrie 2026: Lună Plină în Berbec

26 octombrie 2026: Lună Plină în Taur

24 noiembrie 2026: Lună Plină în Gemeni

24 decembrie: Lună Plină în Rac

Ce trebuie să faci când este Luna Plină

Astrologul Daniela Simulescu susține că efectele Lunii Pline sunt mult mai vizibile și palpabile față de cele ale Lunii Noi. Și ne recomandă să fim atenți la oamenii care apar/dispar din viațile noastre. La situațiile de tip ultimatum, la pierderi/renunțări, creșterea irascibilității. Emoțiile ies la suprafață. Cuvântul cheie al Lunii Pline este “deznodământ”.

Citește și Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil

Calendarul fazelor Lunii în 2026. Când este Lună Nouă

18 ianuarie 2026: Lună Nouă în Capricorn

17 februarie 2026: Lună Nouă în Vărsător(Eclipsă de Soare)

23 martie 2026: Lună Nouă în Pești

17 aprilie 2026: Lună Nouă în Berbec

16 mai 2026: Lună Nouă în Taur

15 iunie 2026: Luna Nouă în Gemeni

14 iulie 2026: Lună Nouă în Rac

12 august 2026: Lună Nouă în Leu(Eclipsă de Soare)

11 septembrie 2026: Lună Nouă în Fecioară

10 octombrie 2026: Lună Nouă în Balanță

9 noiembrie 2026: Lună Nouă în Scorpion

9 decembrie 2026: Lună Nouă în Săgetător

Ce trebuie să faci când este Luna Nouă

Este un moment prielnic pentru cei care vor să seteze noi intenții, planuri sau obiective. Însă Daniela Simulescu precizează că nu trebuie demarate proiectele, ci doar să setezi noua direcție.

Alte recomandări în funcție de fazele Lunii

Dacă ziua ta de naștere are loc în aceeași zi sau în preajma unei faze a Lunii, înseamnă că următorul an din viața ta va fi foarte important. Și nu unul simplu! Dacă aniversarea se petrece în apropierea Lunii Noi, vei începe un nou capitol. Iar dacă are loc în preajma unei Luni Pline, este clar că vei finaliza unele etape sau vei avea parte de separări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

luna plina
luna noua
horoscop 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Debutul unei cărți în doi: Flaviu George Predescu și Daniel Cristea-Enache, la Cultura pentru toți - VIDEO
Publicat acum 30 minute
De ce a interzis Olanda rasele de pisici Scottish Folds și Sphynx. Amenzi de 1500 de euro
Publicat acum 59 minute
Reacția Germaniei după ce Dmitri Medvedev a propus răpirea cancelarului Merz, după modelul Maduro
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Directorii SRI și SIE, numiți „la pachet” cu șefii parchetelor: Sunt 4-5 opțiuni pe masă (Surse)
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Americancă, uimită de tradiția românească de Bobotează: Ne vede, stropește și apoi pleacă în treaba lui (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 50 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 23 ore si 14 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close