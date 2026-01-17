Astăzi, Venus își începe tranzitul în semnul Vărsătorului, unde va rămâne până pe 10 februarie. Venus reprezintă feminitatea, frumusețea, simțul estetic, valorile, iubirea și banii. Arhetipul Vărsătorului este cel al independenței, al progresului, al nonconformismului și al prieteniei. Deci urmează o perioadă în care ne vom reclama propriul spațiu în relațiile personale, în care vom dori parteneri care să ne fie prieteni în primul și primul rând sau în care vom lupta pentru umanitate.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Berbec

Vei fi dornic să petreci mai mult timp de calitate în compania prietenilor sau oamenilor îți aduc voie bună. Unii dintre voi vor deveni mai autoritari.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Taur

Îți dorești destul de mult să fii luat în calcul oriunde ai merge. Și vei interpreta lipsa de validare sau de atenție precum o lipsă de respect la adresa ta.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Gemeni

Vei avea un dor de ducă fantastic! Dar buzunarele te vor face să alegi doar unele drumuri sau călătorii. Îți poți creiona obiective mai îndrăznețe.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Rac

Te preocupă grija pentru ceilalți și vei face tot ce îți stă în putință să le faci pe plac. Și bineînțeles că bugetul va suferi din această cauză.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Leu

Îți regăsești dorința de te implica în activități alături de partener. Sau de a cunoaște noi persoane. De asemenea, ceilalți se vor simți bine în preajma ta.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Fecioară

Astăzi vei dori să te simți util. Și vrednicia ta va fi chiar de invidiat! Dar nu uita să păstrezi timp și pentru activitățile plăcute sau relaxare.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Balanță

Venus. propria guvernatoare, intră în casa a cincea. ȘI deschide, pentru tine, un sezon al romantismului, distracției, creativității și al dorinței de a fi câștigător.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Scorpion

O zi foarte bună pentru a te ocupa de estetica locuinței. ȘI pentru a îngropa securea războiului cu unii membri ai familiei. Îți dai seama că nu are rost să rămâi certat cu aceștia.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Săgetător

Vei fi destul de comunicativ, atât offline cât și online. Astfel, vei atrage numeroase persoane în jurul tău. În plus, vei fi mai atent la bani.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Capricorn

Venus își începe tranzitul în casa a doua, a banilor. Este momentul să te gândești și la cum te poți răsfăța, nu doar la cheltuielile obligatorii.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Vărsător

Venus intră în semnul tău. Și aduce carismă, forță de seducție, dorința de a te bucura de orice îți rezervă viața. Aaaa, și să nu uităm de romantism.

Horoscop 17 ianuarie 2026 Pești

Vei dori să faci un pas în spate pentru a-i lăsa pe cei dragi să iasă în față. Și chiar te vei simți bine știind că îi ajuți să trecă peste momente mai grele.