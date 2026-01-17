Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi, Venus își începe tranzitul în semnul Vărsătorului, unde va rămâne până pe 10 februarie. Venus reprezintă feminitatea, frumusețea, simțul estetic, valorile, iubirea și banii. Arhetipul Vărsătorului este cel al independenței, al progresului, al nonconformismului și al prieteniei. Deci urmează o perioadă în care ne vom reclama propriul spațiu în relațiile personale, în care vom dori parteneri care să ne fie prieteni în primul și primul rând sau în care vom lupta pentru umanitate.
Vei fi dornic să petreci mai mult timp de calitate în compania prietenilor sau oamenilor îți aduc voie bună. Unii dintre voi vor deveni mai autoritari.
Îți dorești destul de mult să fii luat în calcul oriunde ai merge. Și vei interpreta lipsa de validare sau de atenție precum o lipsă de respect la adresa ta.
Vei avea un dor de ducă fantastic! Dar buzunarele te vor face să alegi doar unele drumuri sau călătorii. Îți poți creiona obiective mai îndrăznețe.
Te preocupă grija pentru ceilalți și vei face tot ce îți stă în putință să le faci pe plac. Și bineînțeles că bugetul va suferi din această cauză.
Îți regăsești dorința de te implica în activități alături de partener. Sau de a cunoaște noi persoane. De asemenea, ceilalți se vor simți bine în preajma ta.
Astăzi vei dori să te simți util. Și vrednicia ta va fi chiar de invidiat! Dar nu uita să păstrezi timp și pentru activitățile plăcute sau relaxare.
Venus. propria guvernatoare, intră în casa a cincea. ȘI deschide, pentru tine, un sezon al romantismului, distracției, creativității și al dorinței de a fi câștigător.
O zi foarte bună pentru a te ocupa de estetica locuinței. ȘI pentru a îngropa securea războiului cu unii membri ai familiei. Îți dai seama că nu are rost să rămâi certat cu aceștia.
Vei fi destul de comunicativ, atât offline cât și online. Astfel, vei atrage numeroase persoane în jurul tău. În plus, vei fi mai atent la bani.
Venus își începe tranzitul în casa a doua, a banilor. Este momentul să te gândești și la cum te poți răsfăța, nu doar la cheltuielile obligatorii.
Venus intră în semnul tău. Și aduce carismă, forță de seducție, dorința de a te bucura de orice îți rezervă viața. Aaaa, și să nu uităm de romantism.
Vei dori să faci un pas în spate pentru a-i lăsa pe cei dragi să iasă în față. Și chiar te vei simți bine știind că îi ajuți să trecă peste momente mai grele.
