€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 08:02 19 Feb 2026 | Data publicării: 07:18 19 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

cerc zodiac Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Deocamdată, Luna tranzitează tot semnul Peștilor. Însă, la finalul zilei, va intra în Berbec unde se va întâlni cu duo-ul Saturn-Neptun. Deci putem spune că, în prima parte a zilei, vom fi mai apatici, urmând să devenim mai pragmatici.

Horoscop 19 februarie 2026 Berbec

Te pregătești de conjuncția Saturn-Neptun. S-ar putea ca această perioadă să ți se pară mai haotică. Astrele îți recomandă să nu îți consumi timpul în activități inutile.

Horoscop 19 februarie 2026 Taur

Venus se apropie de un trigon cu Jupiter. Vei fi susținut de persoanele apropiate. Și poate și tu vei fi alături de unii prieteni în momente mai grele.

Horoscop 19 februarie 2026 Gemeni

Vei fi mult mai selectiv cu anturajul. Îți dai seama câtă dreptate are acea expresie: “Spune-mi cu cine ești prieten, ca să îți spun cine ești”.

Citește și Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie

Horoscop 19 februarie 2026 Rac

S-ar putea să fii prea tolerant și să îți dai seama foarte târziu. Nu este cazul să te contaminezi cu problemele celorlalți, le ai pe ale tale.

Horoscop 19 februarie 2026 Leu

Nu trebuie să reacționezi la primul impuls! Astrele îți recomandă să fii isteț, să îi asculți pe toți și să le observi comportamentul înainte de a trage o concluzie.

Horoscop 19 februarie 2026 Fecioară

Discuțiile despre bani cu partenerul sau familia te indispun cu adevărat. Însă, îți vei da seama că sunt necesare și vei încerca să găsești soluții.

Horoscop 19 februarie 2026 Balanță

Pe plan profesional, poate fi o zi bună mai ales dacă vei sta departe de conflictele sau bârfele colegilor. Te vei ocupa de chestiunile gospodărești în timp util.

Horoscop 19 februarie 2026 Scorpion

Îți va fi greu să te concentrezi la proiectele sau sarcinile de la serviciu. Ți-ai dori mai mult timp și energie pentru viața de cuplu sau propriile pasiuni.

Horoscop 19 februarie 2026 Săgetător

Vrei liniște și echilibru, în special în viața de familie. Însă, nu va depinde doar de tine ca acestea să fie constante. Cei dragi vor fi mai conflictuali.

Horoscop 19 februarie 2026 Capricorn

Nu este cea mai bună zi pentru a aduce explicații suplimentare. Adică să te justifici. Pierzi timp și energie. Cei din jur, pur și simplu, nu sunt atenți.

Horoscop 19 februarie 2026 Vărsător

Pe plan financiar, sunt îngrijorări. Dar vei găsi, cu siguranță, soluții. Important este să nu stai toată ziua să te gândești la probleme.

Horoscop 19 februarie 2026 Pești

Vei fi mult mai atent la semnalele celor din jur. Nu îți mai ajung vorbele lor. De altfel, intuiția ta va funcționa de minune în momentele cheie ale zilei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Ce salariu are un șofer STB. Cum poți să devii șofer pe autobuz
Publicat acum 34 minute
Liga Campionilor: Rezultatele, după partidele de marți și miercuri seara
Publicat acum 46 minute
Greva care blochează toate examenele în 2026. Cât rezistă profesorii fără salariu? Miza reală a protestului
Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 24 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru masacrele din al Doilea Război Mondial
Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Se schimbă regimul închirierilor în scop turistic la particulari
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close