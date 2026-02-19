Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Deocamdată, Luna tranzitează tot semnul Peștilor. Însă, la finalul zilei, va intra în Berbec unde se va întâlni cu duo-ul Saturn-Neptun. Deci putem spune că, în prima parte a zilei, vom fi mai apatici, urmând să devenim mai pragmatici.
Te pregătești de conjuncția Saturn-Neptun. S-ar putea ca această perioadă să ți se pară mai haotică. Astrele îți recomandă să nu îți consumi timpul în activități inutile.
Venus se apropie de un trigon cu Jupiter. Vei fi susținut de persoanele apropiate. Și poate și tu vei fi alături de unii prieteni în momente mai grele.
Vei fi mult mai selectiv cu anturajul. Îți dai seama câtă dreptate are acea expresie: “Spune-mi cu cine ești prieten, ca să îți spun cine ești”.
S-ar putea să fii prea tolerant și să îți dai seama foarte târziu. Nu este cazul să te contaminezi cu problemele celorlalți, le ai pe ale tale.
Nu trebuie să reacționezi la primul impuls! Astrele îți recomandă să fii isteț, să îi asculți pe toți și să le observi comportamentul înainte de a trage o concluzie.
Discuțiile despre bani cu partenerul sau familia te indispun cu adevărat. Însă, îți vei da seama că sunt necesare și vei încerca să găsești soluții.
Pe plan profesional, poate fi o zi bună mai ales dacă vei sta departe de conflictele sau bârfele colegilor. Te vei ocupa de chestiunile gospodărești în timp util.
Îți va fi greu să te concentrezi la proiectele sau sarcinile de la serviciu. Ți-ai dori mai mult timp și energie pentru viața de cuplu sau propriile pasiuni.
Vrei liniște și echilibru, în special în viața de familie. Însă, nu va depinde doar de tine ca acestea să fie constante. Cei dragi vor fi mai conflictuali.
Nu este cea mai bună zi pentru a aduce explicații suplimentare. Adică să te justifici. Pierzi timp și energie. Cei din jur, pur și simplu, nu sunt atenți.
Pe plan financiar, sunt îngrijorări. Dar vei găsi, cu siguranță, soluții. Important este să nu stai toată ziua să te gândești la probleme.
Vei fi mult mai atent la semnalele celor din jur. Nu îți mai ajung vorbele lor. De altfel, intuiția ta va funcționa de minune în momentele cheie ale zilei.
de Anca Murgoci