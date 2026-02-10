Potrivit astrologului DCNews, Daniela Simulescu, a doua jumătate a lunii februarie va fi răsunătoare din punct de vedere astrologic: "Complexitatea ultimelor două săptămâni din februarie este una rar întâlnită! Se petrec multe evenimente marcante într-o perioadă scurtă. Evenimente care schimbă lumea la propriu și la figurat. Amintesc de Marea conjuncție Saturn-Neptun din Berbec, Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Vărsător și retrogradarea lui Mercur din Pești. Cumva, în zilele ce urmează se pun semințele unei noi lumi. Iar, la nivel individual, avem șansa de a descoperi ajustările necesare pentru a trăi autentic".

Berbec/Ascendent în Berbec

A doua jumătate a lunii februarie va da startul unei noi etape pentru tine! Pe 17 februarie, ai parte de Eclipsa de Soare în casa a unsprezecea, a viitorului. Iar pe 20 februarie, ești gazda conjuncției Saturn-Neptun, un eveniment rar. Este posibil să apară unele evenimente de genul celor predestinate. Nimic nu este întâmplător! Un capitol care se închide și altul care se deschide. Astrele îți cer maturitate, responsabilitate, o relație mai bună cu timpul. Retrogradarea lui Mercur în casa a douăsprezecea îți poate aduce încurcături în investigațiile medicale.

Taur/Ascendent în Taur

Eclipsa de pe 17 februarie îți vizează casa a zecea, a carierei. Se pot petrece unele evenimente asupra cărora nu ai niciun control. Numărul de alegeri pe care îl poți face va fi finit. Poți profita, totuși, de ultimele două săptămâni din februarie pentru a închide capitole vechi sau a-ți seta noi standarde legate de oamenii pe care îi lași în preajma ta.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, prorpiul guvernator, va retrograda în casa a zecea. Pe plan profesional, apar numeroase încurcături și trebuie evitate deciziile riscante. Ce-i drept, inclusiv voi puteți face unele greșeli nedorite. Pentru cei care vor fi într-un proces de recrutare, astrele vor aduce amânări sau diverse blocaje.

Rac/Ascendent în Rac

Conjuncția Saturn-Neptun se petrece în casa a zecea. Viața îți va oferi noi responsabilități. Doar că vei experimenta starea de a fi în derivă destul de des. Nu vei înțelege ce își dorește universul de la tine. În asemenea perioade, este recomandabil să te lași purtat de viață și să nu forțezi nimic.

Leu/Ascendent în Leu

Singurele neplăceri din următoarele săptămâni pot fi unele mici încurcături din punct de vedere financiar. Însă, în rest, trebuie să știi că beneficiezi de multe evenimente favorabile. Eclipsa de pe 17 februarie se petrece în casa a șaptea, deci poți aduce un plus de prospețime în sânul cuplului și în relația cu familia. Sau tu și partenerul treceți prin evenimente greu de explicat, dar menite să vă apropie și mai mult.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur va retrograda în casa a șaptea. Comunicarea cu partenerul sau alte persoane importante va avea de suferit. Sau vor apărea discuții pe care le-ai tot amânat. Iar subiectul principal: banii. Dar, cu răbdare, toate se rezolvă. Vă recomandăm să nu luați decizii radicale pe plan relațional. Veți avea tendința de a reveni asupra lor.

Balanță/Ascendent în Balanță

Cu Saturn în casa a șaptea, vei deveni mult mai pragmatic în relațiile personale. Îți vei accepta partenerul cu bune și cu rele. Sau, dacă ești singur, vei face diferența între atracție și compatibilitate. Mercur va retrograda în casa a șasea, discuțiile cu colegii vor fi inconfortabile. Stai departe de promisiuni pentru că viața te va lua prin surprindere!

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Cu Mercur retrograd și Venus în casa a cincea, putem spune că urmează două săptămâni destinate romantismului și pasiunilor. Ai ocazia să îți declari sentimentele, să fii mai vulnerabil în fața persoanei iubite, să dedici timp acelor activități care îți aduceau satisfacție. Pentru unii dintre voi, pot apărea schimbări pe plan imobiliar sau legate de gospodărie.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Ori apar probleme în gospodărie, ori vrei să faci tu unele ajustări. Însă, trebuie să fii pregătit! Pentru că te vei confrunta cu situații foarte stresante și cu unele cheltuieli neașteptate. Comunicarea cu familia nu va fi pe placul tău. În cazul în care vrei să te muți, să închiriezi sau să cumperi o locuință, astrele îți recomandă să acorzi atenție tuturor detaliilor și să te consulți și cu unii specialiști înainte de a lua deciziile.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Unii dintre voi pot avea o perioadă de pomină, iar alții se vor lovi de numeroase situații ciudate. Mercur va retrograda în casa a treia și se va asigura că, exact atunci când vă este lumea mai dragă, exact atunci mai apare o încurcătură. Fie legată de acte, fie provocată de tehnologie. Călătoriile și organizarea acestora pot aduce clipe stresante.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Eclipsa de pe 17 februarie va produce o schimbare serioasă pe plan mental. Nu vei avea parte neapărat de unele evenimente concrete, însă îți vei da seama, în următoarele săptămâni, că ai devenit alt om. Și să nu uităm că Marte încă îți tranzitează semnul și îți oferă motivație și curaj. Mercur va retrograda în casa a doua, deci să nu te mire dacă, din punct de vedere financiar, te vei confrunta cu mai multe probleme ca de obicei.

Pești/Ascendent în Pești

Să ne reamintim ceva! Scapi de Saturn și Neptun! Însă, Mercur va retrograda în semnul tău. Și asta înseamnă că trecutul te va mai bântui puțin. Dar, în următoarele două săptămâni, vei face tranziția către o nouă etapă. Venus îți va tranzita semnul și îți va aduce oportunități prin intermediul apropiaților. Trebuie doar să fii mai flexibil și vulnerabil.