Băncile europene cer renunțarea "urgentă" la Visa și Mastercard, înainte ca acestea să devină arme

Europa trebuie „urgent” să își reducă dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard deoarece dominația lor pe piață ar putea fi transformată într-o armă dacă relațiile transatlantice s-ar deteriora, susține șeful unei alianțe bancare.

„Depindem în mare măsură de soluțiile de plată internaționale. Da, avem active naționale frumoase, cum ar fi schemele interne de carduri de plată... dar nu avem nimic transfrontalier. Dacă spunem că independența este atât de crucială și știm cu toții că este o problemă de timp... Avem nevoie urgentă de acțiune”, a declarat Martina Weimert, director executiv al Inițiativei Europene de Plăți (EPI), un consorțiu format din 16 bănci și companii de servicii financiare europene, scrie Financial Times.

Câți europeni fac plăți cu Visa și Mastercard

Visa și Mastercard au reprezentat aproape două treimi din tranzacțiile cu cardul din zona euro în 2022, potrivit Băncii Centrale Europene (BCE), 13 țări membre neavând o alternativă națională la furnizorii din SUA. Chiar și acolo unde există scheme interne, utilizarea acestora este în scădere.

Odată cu scăderea utilizării numerarului, oficialii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că puterea companiilor de plăți din SUA ar putea fi folosită ca armă în cazul unei prăbușiri grave a relațiilor.

Este una dintre numeroasele domenii critice în care oficialii se tem că blocul comunitar a devenit prea dependent de companiile americane, șeful securității cibernetice din Belgia avertizând recent că Europa a „pierdut Internetul” din cauza dominației giganților tehnologici americani.

„Integrarea profundă a creat dependențe care puteau fi abuzate atunci când nu toți partenerii erau aliați. Interdependența, văzută odinioară ca o sursă de restricții reciproce, a devenit o sursă de pârghie și control”, a avertizat Mario Draghi, fost președinte al BCE, într-un discurs recent.

EPI a lansat o alternativă europeană la Apple Pay

EPI, ai cărui membri includ BNP Paribas și Deutsche Bank, a lansat o alternativă europeană la Apple Pay numită Wero, în 2024. Schema de plăți digitale susține că are acum 48,5 milioane de utilizatori în Belgia, Franța și Germania, cu planuri de extindere la plăți online și în magazine până în 2027.

Weimert a declarat că băncile și comercianții erau în mare parte „conștienți” de necesitatea construirii unei rețele europene de plăți transfrontaliere, dar „contextul geopolitic” ne arată că acum „devine un subiect principal”.

Banca centrală promovează moneda euro digitală, o inițiativă publică de efectuare a plăților digitale în întreaga zonă euro, pentru a consolida suveranitatea monetară a blocului comunitar. Piero Cipollone, membrul consiliului executiv al BCE responsabil de proiect, a subliniat importanța acestuia săptămâna trecută.

„Ca cetățeni europeni, dorim să evităm o situație în care Europa este excesiv de dependentă de sisteme de plată care nu sunt în mâinile noastre”, a spus el.

Proiectul se dovedește a fi controversat în rândul politicienilor europeni, iar unii creditori au făcut lobby împotriva acestuia, susținând că ar submina eforturile sectorului privat. Un vot în Parlamentul European este așteptat să aibă loc la sfârșitul acestui an.

Cum ar putea europenii să renunțe la Visa sau Mastercard

Până în 2029, când BCE intenționează să înceapă să emită token-uri, comercianții din zona euro trebuie să accepte euro digital în magazine și online. Infrastructura de bază va fi, de asemenea, deschisă dezvoltării prin inițiative private.

Euro digital ar putea „oferi această bază pe care, după consolidare, se poate construi echivalentul unui card Visa sau Mastercard european”, a declarat Aurore Lalucq, președinta comisiei economice a Parlamentului European și susținătoare a proiectului.

Weimert a avertizat însă că, dacă tensiunile geopolitice s-ar deteriora, euro digital ar putea sosi prea târziu.

„Problema cu euro digital este că va veni peste câțiva ani, poate după mandatul lui Donald Trump. Deci cred că avem cam puțin timp”, a adăugat ea.





