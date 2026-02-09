€ 5.0934
Rezultatele alegerilor regionale din Spania: Nouă înfrângere pentru tabăra lui Pedro Sánchez
Data publicării: 09:10 09 Feb 2026

Rezultatele alegerilor regionale din Spania: Nouă înfrângere pentru tabăra lui Pedro Sánchez
Autor: Doinița Manic

Spania alegeri Imagine cu steagul Spaniei. Foto: Pixabay

Partidul premierului spaniol Pedro Sanchez a suferit o nouă înfrângere în alegerile regionale.

Partidul Popular (PP, conservator) din Spania a câştigat duminică noi alegeri regionale, de data aceasta în Aragon, în nord-est, transmite Agerpres. 

Scrutinul este marcat de înfrângerea Partidului Socialist (PSOE) al premierului Pedro Sánchez şi de un nou elan al extremei drepte, notează AFP.

În Spania, ţară foarte descentralizată, multe domenii, precum educaţia, asistenţa medicală şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, ţin de competenţa "comunităţilor autonome", adică de regiuni.

Peste un milion de spanioli au fost chemaţi la urne în Aragon

Duminică, peste un milion de spanioli, în special în marele oraş Zaragoza, au fost chemaţi la urne în Aragon. Partidul Popular a obţinut 33,5% din voturile exprimate, ceea ce îi dă 26 din cele 67 de locuri ale parlamentului regional - comparativ cu 28 în Adunarea în exerciţiu, conform rezultatelor oficiale după numărarea a peste 95% din buletinele de vot.

Această performanţă lasă partidul conservator din nou dependent de partidul de extremă dreapta Vox pentru a guverna regiunea, mai ales că Vox şi-a dublat numărul de locuri, de la 7 la 14, cu 18% din voturi.

Cele două partide au guvernat deja împreună în Aragon, între iunie 2023 şi iulie 2024. A fost vorba despre un acord de coaliţie regională, dar care ulterior s-a prăbuşit în urma dezacordurilor dintre conducerile naţionale ale celor două partide.

Socialiştii din PSOE, reprezentaţi de candidata Pilar Alegria, fosta purtătoare de cuvânt a guvernului lui Pedro Sánchez, au pierdut cinci locuri, totalizând acum 18, cu aproximativ 24% din voturi, într-un parlament fragmentat istoric în această regiune bastion al regionalismului politic.

Este cel mai mic număr de locuri câştigate de PSOE în Aragon în peste 40 de ani de democraţie, la egalitate cu alegerile din 2015.

În continuare se cere demisia lui Pedro Sánchez

Aceste alegeri din Aragon, o regiune aflată în avangarda energiei regenerabile, au avut loc în timp ce PP şi Vox continuă să ceară demisia lui Pedro Sánchez, rude şi colaboratori ai acestuia fiind implicaţi în mai multe scandaluri de corupţie.

Totuși, Pedro Sánchez, a cărui tabără a suferit o nouă derută electorală după înfrângerea din decembrie la alegerile regionale din Extremadura (vest), insistă la rândul său că actuala legislatură îşi va desfăşura întregul mandat până în 2027. Alte alegeri regionale, în Castilia şi León (nord-vest), sunt programate pentru mijlocul lunii martie. 

spania
Pedro Sanchez
alegeri
Aragon
