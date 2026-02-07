€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Stiri Polonia a închis o parte din spaţiul aerian pentru "activităţi militare neplanificate"
Data publicării: 09:27 07 Feb 2026

Polonia a închis o parte din spaţiul aerian pentru "activităţi militare neplanificate"
Autor: Florin Răvdan

polonia harta Sursa foto: Freepik, @pablographix

Polonia a luat măsuri în zona a două aeroporturi pentru "activităţi militare neplanificate".

Spaţiul aerian al aeroporturilor Lublin şi Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis sâmbătă dimineaţa din cauza unor "activităţi militare neplanificate" legate de securitatea statului polonez, a comunicat Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din SUA într-un mesaj către aviatori pe pagina sa de internet, conform agenţiei Reuters.

Site-ul de urmărire a zborurilor FlightRadar24 a informat pe platforma X că măsura implică activităţi în zonă ale unor aeronave ale NATO.

După câteva ore, comandamentul operaţional al forţelor poloneze a anunţat că operaţiunile aeriene au fost legate de atacurile ruseşti asupra Ucrainei şi că între timp s-au încheiat, fără ca spaţiul aerian al Poloniei să fi fost încălcat.

Cele două aeroporturi menţionate şi-au mai suspendat activităţile luna trecută, pentru operaţiuni de rutină, nu pentru ameninţări în spaţiul aerian polonez, reaminteşte Reuters, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

polonia
spatiu aerian
nato
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 7 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 8 ore si 4 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 8 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 0 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 28 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 53 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 58 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 16 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close