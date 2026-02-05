€ 5.0945
|
$ 4.3209
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0945
|
$ 4.3209
 
DCNews Stiri Trump îl susține pe Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria: „Un adevărat prieten, luptător și câștigător”
Data publicării: 23:50 05 Feb 2026

Trump îl susține pe Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria: „Un adevărat prieten, luptător și câștigător”
Autor: Iulia Horovei

trump orban Președintele american Donald Trump (s) și premierul maghiar Viktor Orban (d). Sursa foto: Agerpres

Donald Trump și-a arătat susținerea pentru premierul maghiar Viktor Orban, joi seară, cu două luni înainte de alegerile parlamentare din Ungaria.

Președintele american Donald Trump a afirmat, joi seară, că a reușit să colaboreze foarte bine cu premierul Viktor Orban în timpul mandatului său și speră că o va face în continuare. Liderul de la Casa Albă și-a arătat susținerea pentru oficialul de la Budapesta, pe fondul organizării alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie.

„Foarte respectatul Prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic, cu o experiență dovedită în obținerea unor rezultate fenomenale. El luptă neobosit și își iubește Marea Țară și Poporul, așa cum fac și eu pentru Statele Unite ale Americii.

Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura ORDINEA LEGII!”, a scris președintele american Donald Trump, joi seară, pe contul său de Truth Social.

„Am fost mândru să-l SUSȚIN pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou”

Postarea lui Trump vine în condițiile în care, potrivit presei din Ungaria, partidul de centru-dreapta Tisza se află înaintea partidului Fidesz al lui Orban, în ultimele sondaje de opinie.

Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită Prim-ministrului Orbán. Aștept cu nerăbdare să continui să colaborez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări ale noastre să poată avansa în continuare pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare.

Am fost mândru să-l SUSȚIN pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou. Viktor Orbán este un adevărat prieten, luptător și CÂȘTIGĂTOR și are susținerea mea completă și totală pentru realegerea ca Prim-ministru al Ungariei - EL NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI!”, a mai punctat liderul de la Washington.

Orban, 16 ani în fruntea Ungariei

În fruntea Ungariei de aproape 16 ani, Viktor Orban este al doilea în sondajele independente de luni de zile, pe fondul stagnării economice, a nemulțumirii crescânde privind serviciile publice și scandalurile legate de drepturile comunității LGBTQ, comentează AFP.

Partidul său, Fidesz, este devansat în sondaje de formațiunea Tisza a lui Peter Magyar, un fost apropiat devenit unul dintre criticii cei mai virulenți, care într-un an și jumătate a reușit să unească votul opoziției.

Viktor Orban este unul dintre puținii lideri europeni apropiați atât de președintele american, cât și de președintele rus Vladimir Putin. El are în schimb relații tumultuoase cu Uniunea Europeană, pe care o acuză că încurajează războiul din Ucraina, potrivit Agerpres.

Citește și: Zelenski, anunț după a doua rundă de discuții de la Abu Dhabi. Unde vor continua negocierile pentru pace

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viktor orban
donald trump
alegeri ungaria 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Kate Middleton, „mesaj ascuns” în timpul întâlnirii cu prima femeie care conduce Biserica Anglicană
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Tânăr de 22 de ani, decedat pe loc într-un accident rutier. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Trump îl susține pe Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria: „Un adevărat prieten, luptător și câștigător”
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Legăturile lui Jeffrey Epstein cu Bruxelles-ul
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Academicianul Leon Dănăilă a fost decorat pentru întreaga carieră: Medicina nu este o meserie, ci o misiune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 17 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 13 ore si 53 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 15 ore si 14 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Minge la fileu pentru Nicușor Dan, după mesajul venit din SUA. Chirieac: În sfârșit am atras atenția administrației Trump
Publicat acum 15 ore si 6 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close