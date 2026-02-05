Trump îl susține pe Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria: „Un adevărat prieten, luptător și câștigător”

Președintele american Donald Trump a afirmat, joi seară, că a reușit să colaboreze foarte bine cu premierul Viktor Orban în timpul mandatului său și speră că o va face în continuare. Liderul de la Casa Albă și-a arătat susținerea pentru oficialul de la Budapesta, pe fondul organizării alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie.

„Foarte respectatul Prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic, cu o experiență dovedită în obținerea unor rezultate fenomenale. El luptă neobosit și își iubește Marea Țară și Poporul, așa cum fac și eu pentru Statele Unite ale Americii.

Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura ORDINEA LEGII!”, a scris președintele american Donald Trump, joi seară, pe contul său de Truth Social.

„Am fost mândru să-l SUSȚIN pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou”

Postarea lui Trump vine în condițiile în care, potrivit presei din Ungaria, partidul de centru-dreapta Tisza se află înaintea partidului Fidesz al lui Orban, în ultimele sondaje de opinie.

„Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită Prim-ministrului Orbán. Aștept cu nerăbdare să continui să colaborez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări ale noastre să poată avansa în continuare pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare.

Am fost mândru să-l SUSȚIN pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou. Viktor Orbán este un adevărat prieten, luptător și CÂȘTIGĂTOR și are susținerea mea completă și totală pentru realegerea ca Prim-ministru al Ungariei - EL NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI!”, a mai punctat liderul de la Washington.

Orban, 16 ani în fruntea Ungariei

În fruntea Ungariei de aproape 16 ani, Viktor Orban este al doilea în sondajele independente de luni de zile, pe fondul stagnării economice, a nemulțumirii crescânde privind serviciile publice și scandalurile legate de drepturile comunității LGBTQ, comentează AFP.

Partidul său, Fidesz, este devansat în sondaje de formațiunea Tisza a lui Peter Magyar, un fost apropiat devenit unul dintre criticii cei mai virulenți, care într-un an și jumătate a reușit să unească votul opoziției.

Viktor Orban este unul dintre puținii lideri europeni apropiați atât de președintele american, cât și de președintele rus Vladimir Putin. El are în schimb relații tumultuoase cu Uniunea Europeană, pe care o acuză că încurajează războiul din Ucraina, potrivit Agerpres.

