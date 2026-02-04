TikTok cooperează cu UE în ancheta privind alegerile din România

Compania de socializare TikTok este "extrem de cooperantă" cu ancheta în curs a Comisiei Europene privind potenţiala interferenţă în alegerile din România din 2024, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al executivului european, Thomas Regnier, relatează Reuters.

"Au luat o serie de măsuri"

"Acest lucru arată, totodată, că atunci când cineva doreşte să interacţioneze cu Comisia, noi suntem foarte bucuroşi să interacţionăm la rândul nostru. TikTok este foarte cooperantă. Au luat o serie de măsuri", le-a declarat Regnier reporterilor.

În decembrie 2024, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva companiei de socializare TikTok pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferenţa în alegeri, la scrutinul prezidenţial din România.

Într-un raport publicat marţi pe site-ul său, Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA a acuzat Comisia Europeană că interferează cu regularitate în alegerile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.

Potrivit raportului citat, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conţinutul înaintea alegerilor naţionale din Slovacia, Olanda, Franţa, Republica Moldova, România şi Irlanda, precum şi înaintea alegerilor europene din iunie 2024. Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor demonstrează că aceste presiuni au fost exercitate cu regularitate pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE.

Suspiciuni de ingerință rusă

În raportul comisiei americane se mai menţionează că cele mai agresive măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidenţiale din România din 2024, când Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur, câştigat de candidatul populist independent, puţin cunoscut, Călin Georgescu. Decizia a fost luată după ce serviciile de informaţii româneşti au susţinut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, se arată în raport. TikTok a informat Comisia Europeană că "nu a găsit şi nici nu i s-au prezentat dovezi" care să susţină afirmaţia-cheie a autorităţilor române privind o interferenţă rusă, se mai menţionează în raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor din SUA.