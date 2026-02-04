€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri TikTok cooperează cu UE în ancheta privind alegerile din România
Data publicării: 14:16 04 Feb 2026

TikTok cooperează cu UE în ancheta privind alegerile din România
Autor: Dana Mihai

tiktok1_04365200 foto: Agerpres

Compania de socializare TikTok este "extrem de cooperantă" cu ancheta în curs a Comisiei Europene.

Compania de socializare TikTok este "extrem de cooperantă" cu ancheta în curs a Comisiei Europene privind potenţiala interferenţă în alegerile din România din 2024, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al executivului european, Thomas Regnier, relatează Reuters.

"Au luat o serie de măsuri"

"Acest lucru arată, totodată, că atunci când cineva doreşte să interacţioneze cu Comisia, noi suntem foarte bucuroşi să interacţionăm la rândul nostru. TikTok este foarte cooperantă. Au luat o serie de măsuri", le-a declarat Regnier reporterilor.

În decembrie 2024, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva companiei de socializare TikTok pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferenţa în alegeri, la scrutinul prezidenţial din România.

Citește și: Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk

Într-un raport publicat marţi pe site-ul său, Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA a acuzat Comisia Europeană că interferează cu regularitate în alegerile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.

Potrivit raportului citat, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conţinutul înaintea alegerilor naţionale din Slovacia, Olanda, Franţa, Republica Moldova, România şi Irlanda, precum şi înaintea alegerilor europene din iunie 2024. Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor demonstrează că aceste presiuni au fost exercitate cu regularitate pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE.

Suspiciuni de ingerință rusă

În raportul comisiei americane se mai menţionează că cele mai agresive măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidenţiale din România din 2024, când Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur, câştigat de candidatul populist independent, puţin cunoscut, Călin Georgescu. Decizia a fost luată după ce serviciile de informaţii româneşti au susţinut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, se arată în raport. TikTok a informat Comisia Europeană că "nu a găsit şi nici nu i s-au prezentat dovezi" care să susţină afirmaţia-cheie a autorităţilor române privind o interferenţă rusă, se mai menţionează în raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor din SUA. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tiktok
comisia europeana
alegeri România 2024
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Un personaj din Harry Potter, noul simbol al norocului în China
Publicat acum cateva secunde
Kremlinul reacționează dur după dezvăluirile din dosarul Epstein
Publicat acum 3 minute
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: România asigură aproape 78% din consumul intern de carne
Publicat acum 13 minute
Nicușor Dan, reacție după raportul SUA privind alegerile
Publicat acum 22 minute
Se rupe coaliția de guvernare dacă Bolojan nu va dori să revină la impozite mai mici? Kelemen Hunor, răspuns
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 7 ore si 50 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Emil Constantinescu: Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării acestei instituții
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse
Publicat acum 6 ore si 43 minute
Horoscop 4 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close