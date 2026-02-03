€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Data publicării: 15:49 03 Feb 2026

Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Autor: Dana Mihai

gabriel-biris_27213000

Avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș explică faptul că așa-numita "Taxă Temu" este interpretată greșit și nu poate fi responsabilă pentru mutarea traficului aerian din România.

"Vad un titlu: "Taxa Temu alunga avioanele de la Bucuresti". De ce aceste discutii?

Urmare a unei formulari aparent neclare din Pachetul II (L 239/2025), conform careia "se instituie o taxa logistica de 25 lei/colet cu valoare sub plafonul de 150 euro, care intra pe teritoriul Romaniei, cu loc de incepere a livrarii in afara teritoriului UE" exista abordarea conform careia, daca coletele sunt expediate la - de exemplu Budapesta si de acolo sunt livrate in Romania, taxa nu s-ar datora.

Obligațiile comercianților din afara UE

Sa fie oare asa? Toti comerciantii care vand B2C din afara teritoriului UE au obligatia sa se inregistreze in scop de TVA in UE, mai nou fiind suficienta o singura inregistrare prin IOSS (one stop shop, o singura inregistrare valabila in toate statele UE). Asta inseamna ca acel comerciant (Temu, de exemplu) colecteaza de la client TVA conform reglementarilor valabile in statul cumparatorului (11% sau 21% in Romania) si il platesc in baza unui decont special statului in care se afla cumparatorul).

Companiile acestea au toate contracte cu firmele de curierat, care astfel stiu ca un colet vine din China, chiar daca il ridica de la Budapesta.

Care este deci "locul de incepere al livrarii"? Budapesta sau Shanghai? Daca privesti strict la L 239, ai putea sa zici ca e Budapesta (ca de acolo are loc livrarea efectiva de catre curier la cumparatorul din Romania). Daca insa corelezi cu IOSS, as zice ca e Shanghai, ca de acolo incepe livrarea catre cumparatorul roman...

Cine colectează taxa logistică

Cine are obligatia de a colecta de la Temu taxa si a o vira la buget? Firmele de curierat! Deci, atentie la neatentie, mai ales ca L239 prevede ca - in cazul in care firmele de curierat nu colecteaza taxa, ei se subroga de drept in obligatiile Temu...

P.S. Nu ar strica sa avem si niste Norme aici, mai ales ca L239 prevede si ca "in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare, procedura de declarare trebuie stabilita prin OPANAF"... Termenul tocmai a expirat pe 31 ianuarie si nu am remarcat ca OPANAF-ul sa fi fost publicat.

P.P.S. Daca traficul chiar s-a mutat pe alte aeroporturi vecine Romaniei, de vina nu poate fi "Taxa Temu", ca ar cam fi degeaba...", a scris pe Facebook, Gabriel Biriș.
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

taxa temu
gabriel biris
taxă logistică colete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 23 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 27 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 46 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 54 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 56 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 42 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 43 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 6 ore si 59 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close