Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București

"Vad un titlu: "Taxa Temu alunga avioanele de la Bucuresti". De ce aceste discutii?

Urmare a unei formulari aparent neclare din Pachetul II (L 239/2025), conform careia "se instituie o taxa logistica de 25 lei/colet cu valoare sub plafonul de 150 euro, care intra pe teritoriul Romaniei, cu loc de incepere a livrarii in afara teritoriului UE" exista abordarea conform careia, daca coletele sunt expediate la - de exemplu Budapesta si de acolo sunt livrate in Romania, taxa nu s-ar datora.

Obligațiile comercianților din afara UE

Sa fie oare asa? Toti comerciantii care vand B2C din afara teritoriului UE au obligatia sa se inregistreze in scop de TVA in UE, mai nou fiind suficienta o singura inregistrare prin IOSS (one stop shop, o singura inregistrare valabila in toate statele UE). Asta inseamna ca acel comerciant (Temu, de exemplu) colecteaza de la client TVA conform reglementarilor valabile in statul cumparatorului (11% sau 21% in Romania) si il platesc in baza unui decont special statului in care se afla cumparatorul).

Companiile acestea au toate contracte cu firmele de curierat, care astfel stiu ca un colet vine din China, chiar daca il ridica de la Budapesta.

Care este deci "locul de incepere al livrarii"? Budapesta sau Shanghai? Daca privesti strict la L 239, ai putea sa zici ca e Budapesta (ca de acolo are loc livrarea efectiva de catre curier la cumparatorul din Romania). Daca insa corelezi cu IOSS, as zice ca e Shanghai, ca de acolo incepe livrarea catre cumparatorul roman...

Cine colectează taxa logistică

Cine are obligatia de a colecta de la Temu taxa si a o vira la buget? Firmele de curierat! Deci, atentie la neatentie, mai ales ca L239 prevede ca - in cazul in care firmele de curierat nu colecteaza taxa, ei se subroga de drept in obligatiile Temu...

P.S. Nu ar strica sa avem si niste Norme aici, mai ales ca L239 prevede si ca "in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare, procedura de declarare trebuie stabilita prin OPANAF"... Termenul tocmai a expirat pe 31 ianuarie si nu am remarcat ca OPANAF-ul sa fi fost publicat.

P.P.S. Daca traficul chiar s-a mutat pe alte aeroporturi vecine Romaniei, de vina nu poate fi "Taxa Temu", ca ar cam fi degeaba...", a scris pe Facebook, Gabriel Biriș.



