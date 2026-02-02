Donald Trump a declarat că îl va da în judecată pe Trevor Noah, gazda premiilor Grammy, pentru gluma despre Epstein

Comicul sud-african a fost gazda evenimentului de aseară din Los Angeles, care a stârnit deja controverse datorită ținutei îndrăznețe aleasă de Chappell Roan și unui moment destul de amuzant al lui Cher, când a anunțat ca câștigător un artist care a murit de peste 20 de ani.

Mai mulți câștigători ai premiilor muzicale, printre care Billie Eilish, Bad Bunny și Olivia Dean, au reacționat rapid, criticând Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite în urma recentelor împușcături din Minneapolis, care au curmat viața cetățenilor americani Renee Good și Alex Pretti.

Gluma despre Epstein care a declanșat scandalul

Desigur, gazdele evenimentelor precum Grammy și Oscar sunt plătite pentru a face glume despre evenimentele actuale, așa că Noah probabil că avea de gând să facă referire la cele trei milioane de pagini suplimentare din dosarele Epstein, care au fost publicate la sfârșitul săptămânii trecute.

El a spus: „Cântecul anului, acesta este un premiu Grammy pe care fiecare artist îl dorește aproape la fel de mult cât Trump dorește Groenlanda, ceea ce are sens, deoarece insula lui Epstein a dispărut, iar el are nevoie de una nouă pentru a petrece timp cu Bill Clinton”, conform Ladbible.

Reacția furioasă a lui Trump

Deși menționarea în dosare nu indică o faptă ilegală, președintele este menționat de peste 1.000 de ori în ultima versiune și a fost un asociat de lungă durată al finanțatorului discreditat.

Cu toate acestea, el și mulți alții au continuat, în mod surprinzător, să nege că ar fi vizitat vreodată insula sa infamă, unde fete tinere erau răpite și abuzate.

Trump a afirmat acum că gluma lui Noah era „falsă și defăimătoare” și a promis că îl va da în judecată într-o izbucnire pe Truth Social.

Bărbatul de 79 de ani a scris: „Noah a spus, în mod INCORECT, despre mine, că Donald Trump și Bill Clinton au petrecut timp pe insula Epstein. GREȘIT!!! Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe insula Epstein, nici măcar în apropiere, și până la declarația falsă și defăimătoare de astă-seară, nu am fost niciodată acuzat că aș fi fost acolo, nici măcar de către mass-media care difuzează știri false. Se pare că îmi voi trimite avocații să-l dea în judecată pe acest MC sărac, patetic, fără talent și prost, și să-l dea în judecată pentru o sumă mare de bani”.

Declarații făcute la bordul Air Force One

Trump a abordat situația și sâmbătă (31 ianuarie), în timp ce vorbea cu reporterii din Air Force One, după ce furia s-a îndreptat și mai mult către persoanele menționate în dosarele voluminoase.

El a spus: „Nu am văzut personal, dar mi s-a spus de către unele persoane foarte importante că nu numai că mă absolvă, ci este exact opusul a ceea ce sperau oamenii, știți, stânga radicală”.

Poziția oficială a Casei Albe și a Departamentului de Justiție

Casa Albă și Departamentul de Justiție au respins, de asemenea, acuzațiile, calificându-le drept „nefondate și false” și subliniind că, dacă ar fi fost credibile, acestea ar fi fost deja folosite ca muniție politică împotriva președintelui.

„Unele dintre documente conțin acuzații neadevărate și senzaționaliste împotriva președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020. Pentru a fi clari, afirmațiile sunt nefondate și false, iar dacă ar avea o fărâmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca armă împotriva președintelui Trump”, au declarat acestea într-un comunicat de presă.