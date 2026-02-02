Se schimbă legea pentru judecătorii CCR? Principalele măsuri: Tăieri de bani sau revocarea din funcție

Inițiativa legislativă vizează introducerea unor standarde mai clare de conduită și responsabilitate pentru judecătorii Curții.

Principalele măsuri propuse pentru judecătorii CCR

Printre principalele măsuri propuse se numără instituirea explicită a obligației judecătorilor Curții Constituționale de a participa la ședințele Plenului, astfel încât „boicotul să nu mai fie o opțiune”. De asemenea, proiectul prevede sancționarea financiară a judecătorilor care absentează nemotivat, prin reducerea cu 10% a indemnizației brute pentru fiecare absență. Sunt admise ca motive justificate doar situațiile medicale, cazurile fortuite sau de forță majoră.

„Așa cum am promis, am depus, împreună cu colegul meu, senatorul Daniel Fenechiu, proiectul pentru modificarea și completarea Legii de organizare şi funcționare a Curții Constituționale.



Proiectul poate fi completat prin dezbaterea parlamentara. Este un început pentru a discuta despre credibilitatea Curții Constituționale.



În ultimii ani, Curtea Constituțională și-a pierdut din credibilitate din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate sau, așa cum vedem în aceste luni, din cauza absențelor repetate și a boicotarii unor decizii importante.



Principalele măsuri sunt:



• instituirea expresă a obligației judecătorilor Curții Constituționale de a participa la ședințele Plenului – boicotul nu mai poate fi o opțiune;



• sancționarea financiară a judecătorilor care absentează nemotivat de la ședințele Plenului Curții, cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență, fiind admise doar situații de natură medicală, caz fortuit sau de forță majoră;



• revocarea, de către Parlament sau Președintele României (în funcție de cine i-a numit) pe judecătorii aflați în situații de incompatibilitate, care absentează nemotivat de cel puțin 3 ori consecutiv de la lucrările Plenului sau dacă se află în imposibilitatea exercitării funcției de judecător mai mult 90 de zile.



Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor Curții Constituționale în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia.



Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită și responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituții.



Este important pentru încrederea românilor în instituții ca strategia boicotului politic si a tergiversării judecății să nu își mai găsească sălaș în Curtea Constituțională a României!”, a spus Raluca Turcan, deputată PNL.

