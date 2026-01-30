Suspendare judecători CCR. Update: Curtea de Apel a amânat decizia pentru 11 februarie

Update:

Curtea de Apel București (CAB) a amânat din nou cererea avocatei Silvia Uscov în care aceasta cerea suspendarea a actelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, pentru ziua de 11 februarie.

Data coincide cu ziua în care Curtea Constituțională urmează să dea verdictul final pe legea privind pensiile magistraților.



Știrea inițială:

Cererea privind suspendarea celor doi judecători a fost făcută de către AUR.

Judecătoarea Olimpiea Creţeanu este magistratul din acest caz. Săptămâna trecută, ea a respins o altă cerere depusă de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicita suspendarea deciziei premierului Ilie Bolojan de a înfiinţa, la Palatul Victoria, un comitet de analiză a legilor Justiţiei.

Suspendare Dacian Cosmin Dragoş. Motivele invocate de avocata AUR

Avocata Silvia Uscov a cerut în instanţă suspendarea executării decretului nr.774/08.07.2025, prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a numit pe Dacian Cosmin Dragoş ca judecător la CCR, precum şi suspendarea hotărârii Senatului din data de 24 iunie 2025 privind numirea lui Mihai Busuioc.

În esenţă, ea a susţinut în sala de judecată că Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş nu îndeplinesc una dintre condiţiile pentru a fi numiţi în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Suspendare Mihai Busuioc. Motivele invocate de avocata AUR

În cazul lui Mihai Busuioc lucrurile sunt ceva mai clare, în sensul că el are o decizie de la Curtea Constituţională din 1 iulie 2025, prin care s-a stabilit că numirea sa este constituţională, iar deciziile CCR nu pot fi desfiinţate de instanţele de judecată.

Situaţia lui Dacian Cosmin Dragoş, numit la CCR de preşedintele Nicuşor Dan, este mai complicată. Silvia Uscov susţine că vechimea necesară pentru a fi numit la CCR trebuie să fie realizată în activitatea practică juridică (avocat, consilier juridic, judecător, procuror) sau în cea universitară, dar exclusiv cu profil juridic, însă Dacian Cosmin Dragoş a activat ca profesor universitar la Facultate de drept doar aproximativ 3 ani şi 4 luni (perioada octombrie 1998 - februarie 2002), iar restul carierei sale s-a desfăşurat la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative de la Universitatea 'Babeş-Bolyai', care, deşi predă materia de Drept, nu constituie învăţământ juridic superior în sensul constituţional şi legal al acestei noţiuni.

În timpul procesului, reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale a solicitat respingerea contestaţiei depuse de avocata Silvia Uscov, pe motiv că cererea acesteia a fost depusă tardiv. El a explicat că decretul preşedintelui Nicuşor Dan privind numirea lui Cosmin Dragoş la CCR a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 8 iulie 2025, iar reclamanta avea termen 30 de zile pentru depunerea unei plângeri prealabile. Or, această plângere a fost depusă pe data de 30 decembrie 2025.

