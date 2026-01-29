Două cutremure au zguduit România joi dimineață. Ce magnitudini au avut

Două seisme de mică intensitate au fost înregistrate succesiv, joi dimineață, în zone diferite ale țării, potrivit datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Mișcările tectonice nu au produs pagube, dar au fost monitorizate atent de specialiști.

Primul seism a avut loc în Vrancea

Primul eveniment seismic a avut loc la ora 03:32. A fost un cutremur în România cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter, produs în zona seismică Vrancea - Buzău. Seismul s-a înregistrat la o adâncime considerabilă, de 121,1 kilometri, specifică acestei regiuni cunoscute pentru activitatea tectonică profundă.

Potrivit INFP, cutremurul s-a resimțit în apropierea mai multor orașe importante: la 47 km nord-vest de Buzău, 64 km nord-est de Ploiești, 65 km sud-vest de Focșani, 66 km est de Brașov, 67 km sud-est de Sfântu-Gheorghe și la 95 km nord-est de Târgoviște.

Al doilea cutremur

Câteva ore mai târziu, la ora 07:30, un al doilea cutremur în România a fost detectat de seismologi. De această dată, mișcarea telurică a avut o magnitudine mai redusă, de 2,3 grade pe scara Richter, și s-a produs în regiunea Muntenia - Brăila. Adâncimea a fost de doar 13,4 kilometri, mult mai mică decât în cazul primului seism.

Cutremurul a avut loc în apropierea mai multor localități: la 27 km vest de Galați, 27 km nord-vest de Brăila, 51 km sud-est de Focșani, 74 km nord-est de Buzău, 89 km vest de Izmail, 90 km sud de Bârlad, 90 km vest de Tulcea și 98 km nord de Slobozia.

Deși magnitudinile au fost scăzute, faptul că două seisme au avut loc în aceeași dimineață readuce în atenție activitatea seismică din România. Astfel de cutremure în țară, chiar și slabe, sunt atent analizate de specialiști, deoarece oferă date relevante despre comportamentul plăcilor tectonice din regiune. INFP continuă monitorizarea permanentă a activității seismice.

