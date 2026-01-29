UPDATE: Conform informațiilor DCNews din dosar, omul de afaceri Jean-Paul Tucan ar fi fost contactat direct de către avocata Adriana Georgescu, care și-ar fi oferit serviciile în schimbul sumei cerute, de 500.000 de euro. Nu este clar ce rol are pretinsul general SIE în acest dosar, nici cum ar fi vrut să intervină avocata. Omul de afaceri din Constanța este plecat de câteva săptămâni din țară, deci flagrantul DNA nu l-a implicat. Jean-Paul Tucan a spus că nu este interesat de intervenții în dosarul aflat în cameră preliminară, așteptând să se judece în instanță, să se apere acolo, dar și că are ”o casă de avocată serioasă”. ”Sfătuiesc toți oamenii de afaceri să nu cadă în capcană și să anunțe imediat autoritățile când li se cer sume de bani pentru orice serviciu care li se cuvine conform legii” este mesajul transmis de Jean-Paul Tucan.

Jean Paul Tucan este patronul uneia dintre cele mai importante firme din județul Constanța, J.T. Grup Oil SA, cu o cifră de afaceri de peste 45 de milioane de euro în 2024. El a fost trimis în judecată, în 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO). Acuzațiile sunt de schimbare a destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene.

Cum se promova Adriana Georgescu, ca apropiată de factorii decizionali ai țării

Avocata Adriana Georgescu se promova pe rețelele sociale pozându-se, datorită prezenței sale politice în PNL, cu diferiți actori politici de vârf, de la președintele țării, Nicușor Dan, la premierul Ilie Bolojan sau primarul general Ciprian Ciucu. Se pare că s-ar fi recomandat că ar avea capacitatea profesională de a intra direct în biroul șefului DNA. Pe aceleași rețele sociale au apărut acum comentarii adresate avocatei: ”V-au săltat, gata?”, ”Ce specimene aveți în partid, marea doamnă, care primește șpagă, vinde papuci și haine la reducere”, ”La mulți ani cu executare”, ”La pușcărie, cu tine la pușcărie”, ”Ce faci pisi, ești la suferință?”.

În urma acuzațiilor, PNL a suspendat-o pe Adriana Georgescu din partid.

Știrea inițială

Avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, pretins general SIE, prinși în flagrant de DNA

Atât Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, cât și bărbatul care se pretindea general SIE sunt acuzaţi de trafic de influenţă. Gheorghe Iscru este cel care se pretindea a fi general SIE, conform acuzațiilor procurorilor DNA. Cei doi sunt duși astăzi la Curtea de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă.

Mită de 500.000 de euro

Miercuri, procurorii DNA i-au prins în flagrant pe Adriana Georgescu și pe Gheorghe Iscru în timp ce primeau 60.000 de euro. Suma pretinsă de la un om de afaceri din Constanța ar fi de 500.000 de euro. În schimb, ar fi promis intervenţii în justiţie sau la diverse autorităţi, printre care instituţii din subordinea Guvernului sau Administraţia Prezidenţială.

Cei doi au fost ridicaţi şi duşi la audieri. La un moment dat, la sediul DNA a fost chemată o ambulanţă, după ce avocatei i s-a făcut rău. În prezent, starea acesteia de sănătate este bună, scrie Agerpres.

Potrivit unor surse judiciare, Adriana Georgescu ar fi cerut jumătate de milion de euro de la omul de afaceri Jean-Paul Tucan, susţinând că poate interveni pentru a-l ajuta în rezolvarea unui dosar penal. Acesta a fost trimis în judecată în august 2025 pentru fraude cu fonduri europene. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti, însă nu a trecut de camera preliminară.

Comunicatul DNA:

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 28 ianuarie 2026, respectiv 29 ianuarie 2026, față de următorii inculpați:

1. G.A.M., avocat în cadrul Baroului București, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență în formă continuată (două acte materiale),

- trafic de influență,

- complicitate la trafic de influență și

2. I.G., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpata G.A.M. i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul, diferite sume de bani, din care ar fi primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025.

În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați, promițând că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

Totodată, în același context, la data de 21 noiembrie 2025, inculpata G.A.M. i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul celeilalte persoane, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influență asupra unor magistrați și promițând soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care martorul avea calitatea de inculpat.

La data de 05 noiembrie 2025, inculpata G.A.M. i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul altei persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), o sumă de bani nedeterminată, din care ar fi primit, la data de 06 noiembrie 2025, suma de 5.000 de lei, remisă prin același intermediar.

În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influență asupra ministrului transporturilor și infrastructurii, promițând că îl va determina pe acesta să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de martor în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanta și să faciliteze angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale.

În luna ianuarie 2026, inculpatul I.G., beneficiind de sprijinul inculpatei G.A.M., i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul unei alte persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro.

În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului-șef al D.N.A., promițând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

În temeiul pretinderii, la data de 28 ianuarie 2026, inculpații I.G. și G.A.M. au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranșe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

La data de 29 ianuarie 2026, cei doi inculpați vor fi prezentați Curții de Apel București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”.

PNL Sector 1 a anunţat miercuri că Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Filiala liberală mai preciza că Adriana Georgescu nu ocupă nicio funcţie de conducere sau reprezentare în cadrul filialei.