Data actualizării: 19:17 14 Mar 2026 | Data publicării: 16:54 14 Mar 2026

Cum slăbeau oamenii în trecut: Recomandările lui Hipocrate și ale lui Soranus
Autor: Doinița Manic

imagine cu un mar, dieta Nutriționistul Mihaela Bilic a făcut o incursiune în istoria slăbitului. Foto: Pixabay

Nutriționistul Mihaela Bilic a făcut o incursiune în istoria slăbitului, explicând cum au evoluat dietele de-a lungul timpului, începând din Antichitate.

Nutriționistul Mihaela Bilic a subliniat că dietele nu sunt o invenție nouă. Oamenii s-au luptat cu kilogramele în plus încă din Anchitate. Ea a explicat, pe larg, într-o postare pe Facebook, cum s-au chinuit oamenii de-a lungul timpului să slăbească.

"Istoria slăbitului. Cura de slăbire nu este o invenție nouă, oamenii s-au luptat dintotdeauna cu kilogramele în plus, iar o metodă ușoară și eficientă de "a topi" grăsimea n-a fost descoperită. Încă! 

Dacă trecem în revistă strategiile legate de slăbit, constatăm cu tristețe că foamea și implicit mâncatul puțin, sunt sfinte. Dilema este cum reușești să rabzi de foame? Din antichitate până în zilele noastre soluțiile au fost cât se poate de radicale și drastice: foame, frig, nesomn, mișcare, purgative, laxative și, în sec XX, amfetamine.

Ce recomanda Hipocrate pentru slăbit

Pentru amuzament iată cum s-au chinuit oamenii de-a lungul timpului să slăbească:

Hipocrate, părintele medicinei, recomandă munca fizică grea înainte de masă, ca să gâfâi de oboseală. Și pentru Soranus, un medic din secolul II, soluția este să dormi cat mai puțin și să te miști cat mai mult.

În plus se recomandă să mănânci o singură dată în zi, un singur fel de mâncare - rece, pe bază de legume, cu un pic de pește sau carne. Încă din antichitate se practică deja consumul de laxative și vomitive.

Cum slăbeau oamenii din Evul Mediu

În evul mediu atitudinea rămâne aceeași: Avicenna pune accentul pe mișcare și purgative care să împiedice digestia. Începând cu anul 1700 obezii erau sfătuiți să doarmă puțin, să transpire mult și să abuzeze de laxative. La Paris, doctorul Antoine Petit folosește oțet și cafea neagră ca ajutor pentru slăbit, iar în Anglia doctorul Malcom Fleming prescrie ingestia de săpun ca să topească grăsimile.

Începutul secolului XX, deși aduce o înțelegere mai bună a fenomenelor de calorimetrie și efort muscular, vine tot cu regimuri de slăbire restrictive. Cura Guelpa se baza pe înfometare, nefiind permise decât apa și ceaiurile calde, plus un purgativ pe bază de ulei de ricin. În anii ‘20 cura de lapte a doctorului Leven consta din consumul a 10 cești de ceai în primele 2-3 zile, apoi alte 10 zile în care se consuma exclusiv lapte cald parfumat cu vanilie, caramel sau cafea.

Momentul în care obsesia oamenilor pentru curele de slăbire s-a amplificat

Obsesia curelor de slăbire se amplifică începând cu anii ‘60 și interesul pentru siluetă "molipsește" treptat toată populația, indiferent de vârstă, sex sau profesie. Jane Fonda povestește într-un film documentar cum a învățat de la mama ei să-și inducă voma, ca metodă de menținere a siluetei și cum a apelat la amfetamine pentru reducerea apetitului.

Și Audrey Hepburn, celebră pentru silueta ei filiformă, își ducea existența între episoade de bulimie și anorexie, "presărate" din belșug cu medicamente psihotrope.

Mihaela Bilic: Oamenii rabdă de foame și acum, în secolul XXI, așa cum o făceau în Antichitate

Din păcate nu există un "leac" pentru obezitate, oamenii rabdă de foame și acum, în secolul XXI, așa cum o făceau în antichitate. Nu avem mecanisme naturale de slăbit, iar foamea este o senzație de care nu putem uita! Cât despre voință, slabă speranță că ne putem abține pe termen lung, instinctele ne fac mâncăcioși și pofticioși.

Mâncare puțină și greu de găsit, un stomac mic și hormoni care să blocheze apetitul… asta ne-ar putea salva. În așteptarea acestui miracol, merită să fim îndrăgostiți - e singura situație în care uităm de mâncare!", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 24 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 27 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 39 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 48 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 56 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 52 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 27 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
