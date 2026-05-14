Modelul suedez în declin. Statul social se retrage, iar economia de piață preia controlul

Modelul suedez pare ca a intrat într-o fază de declin. Nu mai este doar o formulă teoretică, ci o realitate vizibilă în transformarea treptată a uneia dintre cele mai cunoscute economii sociale din Europa. În timp ce statul social se retrage, schimbarea nu vine prin rupturi bruște sau declarații politice spectaculoase, ci prin ajustări lente, aproape administrative. În același timp, economia de piață preia controlul asupra unor zone esențiale, de la servicii medicale la educație, notează The Wall Street Journal.

Începutul unei schimbări

Timp de decenii, Suedia a fost exemplul clasic de stat social extins: taxe ridicate, servicii publice universale și un sistem în care statul acoperea aproape toate nevoile cetățeanului. Astăzi însă, această arhitectură se modifică vizibil.

Fără o confruntare ideologică directă, statul social se retrage din mai multe domenii, iar furnizorii privați câștigă teren. În paralel, economia de piață preia controlul în sectoare considerate odinioară exclusiv publice.

Aproape jumătate dintre clinicile de medicină primară sunt deja private, unele administrate de fonduri de investiții. În educație, aproximativ o treime dintre licee funcționează sub management privat, iar o parte dintre operatori sunt listați pe bursă.

De la stat extins la liberalizare graduală

În prezent, Suedia este privită diferit chiar și în afara Europei. În Statele Unite, unde dezbaterea despre rolul statului rămâne intensă, modelul suedez este invocat frecvent, deși realitatea actuală arată o țară mult mai orientată spre piață decât în percepția tradițională.

Paradoxul este că această schimbare a avut loc în timp ce statul social se retrage fără colaps instituțional sau crize majore. Cheltuielile sociale totale au ajuns la aproximativ 24% din PIB, nivel apropiat de SUA și semnificativ sub Franța sau Italia.

În același timp, economia de piață preia controlul asupra unor mecanisme de eficiență, iar creșterea economică rămâne stabilă. FMI estimează un ritm anual de circa 2%, comparabil cu Statele Unite și peste mari economii europene.

Taxe mai mici și revenirea capitalului

„Suedia este o adevărată țară a oportunităților”, spune ministrul de Finanțe Elisabeth Svantesson, care a redus taxele trei ani la rând. În anii ’80, cota maximă de impozitare atingea aproape 90%, iar astăzi se apropie de 50%.

În acest context, statul social se retrage inclusiv din zona fiscală, iar capitalul privat începe să revină. Mari averi și investitori se întorc în Suedia, atrași de un climat mai favorabil.

Conni Jonsson, fondatorul EQT, afirmă că, în termeni de taxare totală, Suedia a devenit „mai atractivă chiar decât SUA”.

De la expansiunea statului la corecții dure

Istoric, Suedia nu a fost mereu un stat hiper-social. Până în anii ’60, economia a crescut puternic cu un nivel moderat de intervenție publică.

Schimbarea a venit după extinderea masivă a cheltuielilor în anii ’70. Spre anii ’90, statul ajunsese să consume aproape 70% din PIB, ceea ce a dus la stagnare, datorii și o criză bancară severă.

Ulterior, sub presiunea piețelor, economia de piață preia controlul printr-un set amplu de reforme: privatizări, reducerea ajutoarelor sociale, limitarea datoriei și eliminarea taxelor pe avere și moștenire.

Inovație, tehnologie și o nouă economie

Din aceste schimbări a apărut o economie mult mai dinamică. Suedia a devenit un hub tehnologic european, cu numeroase IPO-uri și un ecosistem puternic de startup-uri.

Industria de gaming a produs branduri globale precum Minecraft și Candy Crush. În același timp, numărul miliardarilor raportat la populație a depășit chiar și Statele Unite.

Aici se vede clar cum economia de piață preia controlul asupra inovației și capitalului, în timp ce rolul statului se reduce treptat.

Sănătate și eficiență

Transformarea este evidentă și în sistemul medical. La spitalul St. Göran din Stockholm, finanțat public, dar administrat privat, inteligența artificială este deja folosită pentru detectarea cancerului de sân.

Listele de așteptare au scăzut, iar eficiența a crescut. Conducerea susține că tratamentele costă cu 15–20% mai puțin decât în spitalele gestionate direct de stat.

Platforma Kry a dus digitalizarea mai departe, oferind consultații video 24/7, în mai multe limbi. În paralel, statul social se retrage din rolul de furnizor exclusiv de servicii medicale, lăsând loc unor soluții hibride.

Inegalități și tensiuni sociale

Totuși, schimbarea nu este lipsită de costuri sociale. Criticii spun că modelul suedez în declin produce o societate mai fragmentată.

În unele suburbii, violența bandelor a crescut, iar autoritatea statului este contestată. În educație, școlile private sunt acuzate că prioritizează profitul în detrimentul calității.

Se observă și o selecție socială: școlile bune atrag elevii performanți și familiile înstărite, în timp ce sistemul public rămâne cu grupurile vulnerabile.

„Trecem de la o societate construită pe ideea «toți pentru unul și unul pentru toți» la una în care fiecare se descurcă singur”, spune jurnalistul suedez Andreas Cervenka.

O societate mai împărțită

Pentru clasa de mijloc urbană, beneficiile sunt clare: venituri mai mari, servicii moderne și acces la oportunități. În schimb, în zonele periferice, infrastructura rămâne în urmă, iar costurile vieții cresc.

Prețurile imobiliare au împins mulți tineri să locuiască mai mult timp cu părinții. Chiar și susținătorii reformelor admit că procesul de liberalizare a mers foarte departe.

„Direcția privatizării a fost corectă”, spune economistul Lars Calmfors. „Dar probabil am exagerat.”

Dezbaterea politică și finalul deschis

Înaintea alegerilor, tema privatizării a devenit centrală. Social-democrații cer limitarea profiturilor în școli și mai multe investiții publice, criticând reducerea taxelor pentru cei bogați.

Totuși, după decenii de reforme, competiția și alegerea furnizorilor sunt deja parte din structura societății. Astăzi, dezbaterea nu mai este despre dacă statul social se retrage, ci despre cât de departe poate merge acest proces fără să afecteze echilibrul social.

Iar întrebarea de fond rămâne deschisă: cât de mult poate economia de piață preia controlul fără ca Suedia să își piardă identitatea construită în decenii de stat social?

CITEȘTE ȘI: Alertă în țările nordice: amenințare străină vizând infrastructura energetică

