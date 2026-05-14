Insulă din Grecia, scoasă la vânzare la prețul unui apartament din România

Deși investițiile în achiziția de insule private din Grecia sunt asociate cu proiecte spectaculoase, iar exemplele de succes sunt puține, există un caz care atrage atenția în mod special. Este vorba despre insulița Makri din Marea Ionică, parte a grupului de insule Echinade, a cărei poveste a fost prezentată de publicația Proto Thema în februarie 2022, notează Protothema.gr.

Între timp, situația a continuat să evolueze, iar noile evenimente par desprinse dintr-un serial cu elemente de mister.

Makri este a cincea cea mai mare insulă din grupul Echinadelor, după Petalas, Oxia, Drakonera și Provati. Insulele Echinade își iau numele de la cuvântul grecesc „achinos”, care înseamnă arici de mare, din cauza reliefului lor aspru și stâncos. Ele sunt cunoscute încă din Antichitate și au fost menționate de istorici precum Herodot, Tucidide și Strabon.

Potrivit mitologiei grecești, Echinadele erau nimfe pedepsite de zeul fluviului Acheloos pentru că nu l-au lăudat, fiind condamnate să se transforme în insule. După cum s-a dovedit în timp, ele nu au rămas doar simple insule, ci au fost „condamnate” să rămână pustii și insuficient exploatate.

Se crede, de asemenea, că în această zonă a avut loc celebra Bătălia de la Lepanto, în octombrie 1571, confruntare la care au participat peste 500 de nave și aproximativ 85.000 de oameni. Bătălia s-a purtat între flota creștină aliată a Occidentului, condusă de Don Juan al Austriei, și flota otomană condusă de Müezzinzade Ali Pașa, iar rezultatul a fost o înfrângere decisivă pentru Imperiul Otoman.

De la platformele internaționale de lux la licitații electronice

În urmă cu patru ani, Makri apărea pe platforme imobiliare internaționale specializate în vânzarea de insule private din întreaga lume.

Insula era promovată drept una dintre puținele proprietăți private din Grecia care aveau un cadru urbanistic „matur” pentru dezvoltare turistică.

Potrivit platformei Private Islands Inc., „Insula Makri are probabil cel mai matur cadru urbanistic dintre insulele private și beneficiază de o reglementare specială de zonare. Complet dezvoltată, ar putea găzdui un hotel de 5 stele cu suite și vile private de lux”.

În prezentare se preciza și faptul că există titluri de proprietate, iar insula este „imediat disponibilă pentru transfer”.

Cu toate acestea, prețul era păstrat confidențial și era comunicat doar la cerere.

În paralel, a început și „cariera” insulei pe platformele de licitații electronice.

Astăzi, Makri nu mai apare pe site-ul Private Islands Inc. Ea continuă însă să fie listată pe platforma Island Seeker, unde anunțul publicat în noiembrie 2023 indică un preț de 8 milioane de euro.

Prețul care s-a prăbușit de la milioane la câteva sute de mii de euro

Insula, aflată în proprietatea lui S.L., rezident în insula Chios, este nelocuită și, potrivit rapoartelor de inspecție, conține ruine abandonate ale unor construcții vechi, printre care o capelă, o cisternă pentru apă și o casă de mici dimensiuni.

Makri se află de patru ani în atenția platformelor de licitații electronice.

Prima licitație a fost programată pentru 20 iulie 2022, cu un preț de pornire de 3,8 milioane de euro. Evaluarea se baza pe un raport întocmit în decembrie 2021, care presupunea că suprafața rămasă a insulei după aplicarea restricțiilor de coastă era de 881,3 hectare și, mai ales, că „nu include zone cu obstacole de exploatare de niciun fel”.

Totuși, licitația a fost suspendată.

Clasificarea ca „pădure privată” a schimbat complet valoarea insulei

Între timp, o nouă licitație a fost programată pentru 30 septembrie 2022, iar atunci prețul de pornire s-a prăbușit la doar 296.000 de euro.

Motivul a fost o a doua evaluare care a scos la iveală limitări majore pentru orice proiect de dezvoltare.

Insula a fost clasificată drept pădure privată și se află într-o Zonă de Importanță Comunitară și într-o Zonă Specială de Protecție, ceea ce impune restricții severe.

Practic, pe insulă sunt permise doar activități agricole, pășunatul și infrastructura ușoară de dimensiuni reduse. Din acest motiv, noua evaluare a concluzionat că proprietatea poate atrage doar un număr foarte restrâns de investitori.

În iunie 2022, o contestație depusă la Tribunalul de Primă Instanță din Kefalonia a dus la o nouă reevaluare, iar prețul a fost stabilit la 1,5 milioane de euro.

Nici licitația organizată la acel nivel nu a avut succes.

O nouă licitație pentru noiembrie 2026. Prețul a coborât la 247.000 de euro

Potrivit informațiilor publicate acum de Proto Thema, o nouă licitație este pregătită pentru 13 noiembrie 2026, cu un preț de pornire de doar 247.000 de euro.

Trebuie precizat că licitația a fost publicată oficial, însă nu a fost încă încărcată pe platforma electronică eauction.gr. Până la data organizării licitației, pot fi depuse noi contestații juridice care ar putea suspenda sau modifica procedura.

Insula a fost sechestrată pentru o datorie de 60.000 de euro

Conform documentelor de executare, creditorii sunt trei persoane din Chios, iar titlul executoriu datează încă din 2015. Valoarea sechestrului este de 60.000 de euro, sumă care face parte dintr-o structură mai amplă de datorii.

Proprietatea este descrisă ca o insulă din arhipelagul Echinadelor, clasificată ca teren privat încă din 1985, cu suprafețe înregistrate diferit de-a lungul timpului, între 956 și 1.300 de hectare.

În același timp, terenul este considerat zonă forestieră și face parte din rețeaua europeană de arii protejate Natura 2000, ceea ce o transformă într-o zonă cu protecție ecologică strictă.

Achiziționată în 1991 și închiriată pe termen foarte lung

Makri a fost cumpărată în 1991. În 2005, insula a fost închiriată unei terțe părți, iar unele informații indică existența unor contracte de leasing pe termen foarte lung, până în anul 2104, deși detaliile sunt contestate.

Proprietatea este afectată de mai multe ipoteci, creanțe fiscale și restricții juridice care datează de zeci de ani.

Printre acestea se află și revendicări ale statului grec care depășesc 20 de milioane de euro.

Un peisaj juridic complicat și un viitor incert

În aceste condiții, rămâne neclar dacă Makri poate deveni un paradis privat cumpărat la un preț considerat avantajos sau dacă va rămâne abandonată și nevalorificată.

La nivel internațional, piața insulelor private continuă să atragă persoane extrem de bogate care caută exclusivitate și natură izolată. În Grecia însă, astfel de proiecte se lovesc frecvent de probleme juridice complicate și de restricții administrative severe.

Chiar dacă Makri are un statut urbanistic considerat mai „matur” comparativ cu alte insule private, ea rămâne în afara planului urbanistic general. Asta înseamnă că orice investiție sau dezvoltare necesită decret prezidențial și aprobări stricte de mediu conform regulamentelor Natura 2000.

Din acest motiv, perspectiva asupra viitorului insulei rămâne extrem de incertă.