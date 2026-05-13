Summitul B9, ce nu se vede la TV: Trimișii speciali ai DC News, Florin Răvdan și Vlad Roibu, informațiile momentului de la fața locului / video+foto

Update: Trimișii speciali ai DC News, Florin Răvdan, redactor-șef DC News TV și Vlad Roibu, fotoreporter acreditat la Cotroceni, transmit cele mai importante informații de la Summitul B9 de la București.

Update: Președintele Nicușor Dan a susținut un discurs la începutul summitului B9 de la București.

„Suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat. Scopul nostru e să coagulăpm și să acordăm viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice și pentru fiecare dintre țările noastre există priorități. Motto-ul acestei reuniuni este „Oferim mai mult pentru securitatea transatlantică“.

În primul rând, trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități, trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la Alianță și trebuie să dezvoltăm o bază industrială militară transatlantică solidă.

Această reiunie e o oportunitate pentru a vedea unde suntem în implementarea angajamentelor luate la summit-ul NATO anterior și este o oportunitate pentru a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova. E un sprijin pe care nu trebuie să-l facem doar declarativ, ci eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră“, a spus Nicușor Dan.

Ultimul invitat sosit la Palatul Cotroceni este secretarul general al NATO, Mark Rutte. În curând va începe sesiunea plenară a summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenții președintele Nicușor Dan și președintele polonez Karol Nawrocki.

Foto: Florin Răvdan

Preşedintele Nicuşor Dan găzduieşte miercuri, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea Summit al Formatului Bucureşti 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA şi Ucrainei.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea se desfăşoară sub imperativul contribuţiei sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al aliaţilor de pe Flancul Estic şi Nordic de a contribui şi mai substanţial la securitatea transatlantică.

România găzduieşte Summitul B9 pentru a patra oară, după ediţia inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 şi cea din 2022, consolidându-şi astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a Flancului Estic, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, preşedintele Nicuşor Dan va coprezida lucrările alături de omologul său polonez, Karol Nawrocki, în calitate de stat cofondator al formatului.