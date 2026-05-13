Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Data publicării: 13 Mai 2026

Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Autor: Ioana Dinu

semnul intrebarii pexels-leeloothefirst-5428836 pexels-leeloothefirst-5428836 / semnul întrebării

Câte penisuri are urechelnița?

Probabil nu ați avut niciodată această curiozitate, dar suntem siguri că răspunsul la această întrebare vă va stârni curiozitatea.

Așadar... câte penisuri are urechelnița?

  1. Unul.
  2. Două (unul pentru ocazii speciale).
  3. Câte vrea.
  4. Nu are penis.
  5. Nu e treaba ta! 

Urechelnița, insecta pe care mulți oameni o evită sau o privesc cu teamă, ascunde un detaliu biologic surprinzător care a atras atenția cercetătorilor din întreaga lume.

Deși pare o insectă banală, urechelnița mascul are, în anumite specii, două penisuri funcționale. Fenomenul este considerat neobișnuit chiar și în lumea insectelor și continuă să fie studiat de biologi și entomologi.

Cele două organe reproductive nu sunt folosite simultan. În timpul împerecherii, masculul utilizează unul dintre ele, iar celălalt poate funcționa ca „rezervă” în cazul în care primul este deteriorat.

Această adaptare ar putea avea legătură cu competiția dintre masculi și cu strategiile de reproducere dezvoltate de-a lungul evoluției.

Urechelnițele fac parte din ordinul Dermaptera și sunt recunoscute mai ales datorită cleștilor din partea din spate a corpului. În ciuda reputației lor, insectele nu sunt periculoase pentru oameni și nu intră în ureche, așa cum spune unul dintre cele mai cunoscute mituri populare.

Lumea insectelor ascunde numeroase mecanisme surprinzătoare, iar urechelnița este doar unul dintre exemplele care demonstrează cât de neobișnuită poate fi natura.

