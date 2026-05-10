DCNews Lifestyle Horoscop Zodia sprijinită de astre în săptămâna 11-17 mai. "Suflă vântul schimbării" - VIDEO
Data publicării: 10 Mai 2026

EXCLUSIV Zodia sprijinită de astre în săptămâna 11-17 mai. "Suflă vântul schimbării" - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

femeie camp flori Sursă foto: Magnific

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, susține că o zodie este vedeta săptămânii viitoare.

Principalele evenimente astrologice din perioada 11-17 mai vizează nativii din zodia Taur, spune astrologul Daniela Simulescu, în emisiunea despre horoscopul săptămânal

"Din punctul de vedere al teoriei astrologice, este săptămâna voastră. Soarele din semnul vostru face un aspect benefic cu Jupiter la începutul săptămânii. Pe urmă avem conjuncția Soare-Mercur, după care se petrece Luna Nouă tot în semnul vostru. Iar Mercur se pregătește și el să vă părăsească. Vă apropiați oricum de vizita lui Marte. Dacă simțiți așa vântul schimbării, să nu vă mire și să nu forțați, lăsați lucrurile să se întâmple de la sine.

Previziuni astrale a doua jumătate a lunii mai 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Știm că Uranus a intrat în casa a doua. În ciuda instabilității din punct de vedere financiar, să știți că Uranus aduce un plus de genialitate. Vă ajută să găsiți noi surse de finanțare sau să vă creați oportunități.

Dar întreaga săptămână, dacă e să folosim toate aspectele care urmează, sunt potrivite pentru a atenua conflicte în familie, poate la locul de muncă. Simțiți că e nevoie de cineva să medieze conflictele oamenilor din jur. Aveți nevoie de liniște, predictibilitate și de senzația că sunteți în locul potrivit și că puteți construi ceva acolo.

Dar altfel, cu Luna Nouă în Taur, hai s-o spunem și pe aia teoretică: vă puteți tunde, vă puteți aranja, vă puteți înnoi sau mai puteți arunca de prin șifonier chestiile pe care tot așteptați să le mai purtați, dar știți că n-ați mai făcut-o de câțiva ani și nu mai are rost să ocupe spațiu pe ici pe colo" a declarat astrologul Daniela Simulescu, pentru nativii Taur. 

astrolog daniela simulescu
horoscop saptamanal
luna noua
