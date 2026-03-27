Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi avem o conjuncție între Venus și Chiron în semnul Berbecului. Un aspect care ne arată că viața are, în totdeauna, un grad de durere. Dar că deși aceaste este obligatorie, suferința este opțională.
Astrologul îți recomandă să eviți victimizarea și tendința de a te pune pe locul doi. De asemenea, este cazul să te salvezi pe tine înainte de a-i ajuta pe oamenii apropiați.
Încearcă să te debarasezi de fantomele trecutului. Unele amintiri îți vor provoca tristețe și amărăciune. Nu le lăsa sâ îți controleze și prezentul!
Din dorința de a ajuta, s-ar putea să o faci cu persoanele nepotrivite. Astrologul îți recomandă să stai departe de oamenii care nu fac altceva decât să se plângă.
Unele promisiuni din sfera profesională sau socială nu vor fi respectate. Și bineînțeles că te vei simți neîndreptățit. Însă, în asemenea momente vei căpăta reziliență.
Nu va fi ușor să gestionezi diferența clară între așteptările tale și realitate. Dar, nu este cazul să te judeci prea dur când lucrurile nu ies așa cum ți-ai fi dorit.
Problemele sau îngrijorările financiare îți vor consuma mintea. Mai ales când te compari cu alte persoane. Unele care își afișează reușitele, atenție, doar în social media.
Venus, guvernatoarea ta, se întâlnește cu Chiron în casa relațiilor. Și este genul de aspect care distruge iluziile Și care te obligă să îți vezi partenerul sau familia așa cum sunt.
Nu este cea mai bună zi pentru a te baza în totalitate pe promisiunile colegilor. Și dacă nu ți se cere, nu te dedica prea mult unor proiecte profesionale.
Vei simți o nevoie uriașă de iubire și afecțiune. Și vei face numeroase reproșuri celor dragi pentru că nu sunt dispuși să îți ofere ceea ce le ceri.
Cu toții avem unele activități care ne chinuie prea mult. Mai ales în ceea ce privește gospodăria. Identifică-le și încearcă să scapi de acestea.
Cuvintele dor! Ori ale voastre, ori ale altora. Și s-ar putea ca astăzi să faci țânțar din armăsar. Poate și pentru că ai tot lăsat de la tine până acum.
Ai nevoie de echilibru pe plan financiar. Exista tendința de a cheltui în mod compulsiv pentru a acoperi unele goluri interioare.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News