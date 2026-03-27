€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 07:33 27 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

cerc zodiacal elemente divinatie Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi avem o conjuncție între Venus și Chiron în semnul Berbecului. Un aspect care ne arată că viața are, în totdeauna, un grad de durere. Dar că deși aceaste este obligatorie, suferința este opțională. 

Horoscop 27 martie 2026 Berbec

Astrologul îți recomandă să eviți victimizarea și tendința de a te pune pe locul doi. De asemenea, este cazul să te salvezi pe tine înainte de a-i ajuta pe oamenii apropiați.

Horoscop 27 martie 2026 Taur

Încearcă să te debarasezi de fantomele trecutului. Unele amintiri îți vor provoca tristețe și amărăciune. Nu le lăsa sâ îți controleze și prezentul!

Horoscop 27 martie 2026 Gemeni

Din dorința de a ajuta, s-ar putea să o faci cu persoanele nepotrivite. Astrologul îți recomandă să stai departe de oamenii care nu fac altceva decât să se plângă.

Horoscop 27 martie 2026 Rac

Unele promisiuni din sfera profesională sau socială nu vor fi respectate. Și bineînțeles că te vei simți neîndreptățit. Însă, în asemenea momente vei căpăta reziliență.

Horoscop 27 martie 2026 Leu

Nu va fi ușor să gestionezi diferența clară între așteptările tale și realitate. Dar, nu este cazul să te judeci prea dur când lucrurile nu ies așa cum ți-ai fi dorit.

Horoscop 27 martie 2026 Fecioară

Problemele sau îngrijorările financiare îți vor consuma mintea. Mai ales când te compari cu alte persoane. Unele care își afișează reușitele, atenție, doar în social media.

Horoscop 27 martie 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, se întâlnește cu Chiron în casa relațiilor. Și este genul de aspect care distruge iluziile Și care te obligă să îți vezi partenerul sau familia așa cum sunt.

Horoscop 27 martie 2026 Scorpion

Nu este cea mai bună zi pentru a te baza în totalitate pe promisiunile colegilor. Și dacă nu ți se cere, nu te dedica prea mult unor proiecte profesionale.

Horoscop 27 martie 2026 Săgetător

Vei simți o nevoie uriașă de iubire și afecțiune. Și vei face numeroase reproșuri celor dragi pentru că nu sunt dispuși să îți ofere ceea ce le ceri.

Horoscop 27 martie 2026 Capricorn

Cu toții avem unele activități care ne chinuie prea mult. Mai ales în ceea ce privește gospodăria. Identifică-le și încearcă să scapi de acestea.

Horoscop 27 martie 2026 Vărsător

Cuvintele dor! Ori ale voastre, ori ale altora. Și s-ar putea ca astăzi să faci țânțar din armăsar. Poate și pentru că ai tot lăsat de la tine până acum.

Horoscop 27 martie 2026 Pești

Ai nevoie de echilibru pe plan financiar. Exista tendința de a cheltui în mod compulsiv pentru a acoperi unele goluri interioare.

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
