Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi este o zi specială! Se petrece Echinocțiul de primăvară! Cu alte cuvinte, începe acest anotimp din punct de vedere astronomic și astrologic. Și bineînțeles, tot astăzi, Soarele intră în Berbec, unde va rămâne pentru aproximativ o lună. Iar Mercur își încheie retrogradarea în semnul Peștilor! Se schimba energia. Trecem de la nevoia de retragere la aceea de a face un pas înainte.
Începe sezonul tău! Soarele îți va aduce energie, o creștere a vitalității, mai mult chef de viață. Este cazul să începi să îți creezi propriul destin.
Astrologul îți recomandă să fii mai selectiv cu anturajul, energia ta este limitată și valoroasă. Îți vei întoarce atenția către odihnă și timpul petrecut cu familia.
Mercur, guvernatorul tău, nu va mai fi retrograd. Deci se mai liniștesc apele din punct de vedere profesional. Discuțiile cu șefii vor fi pe placul tău.
Soarele intră în casa a zecea. Vei simți nevoia să îți reconfigurezi statutul profesional. Urmează zile pentru călătorii sau evenimente distractive.
Soarele, guvernatorul tău, ajunge în casa a noua. Și îți luminează calea după o perioadă mai zbuciumată. Vei avea un plus de claritate în chestiunile profesionale.
Mercur, guvernatorul tău, nu mai este retrograd în casa a șaptea. Comunicarea cu partenerul se îmbunătățește. Și poate că este cazul să dedici timp pasiunii.
Soarele ajunge în casa a șaptea. Relația de cuplu trebuie pusă pe primul loc. Sau cea cu familia. Consultă-te cu oamenii dragi înainte de a lua o decizie.
Este o perioadă plină de pasiune! Atât pe plan personal, dar și când vine vorba de proiectele cele mai dragi. Veți face o separare între fantezii și realitate.
Veți fi și copilăroși, dar și foarte responsabili. Mercur nu mai este retrograd, deci poți rezolva mai repede problemele din gospodărie sau cele din familie.
Unele probleme administrative nu îți vor mai da bătăi de cap. Vei fi dornic să petreci mai mult timp cu familia, în special cu rudele care au nevoie de ajutor.
O veste bună! Scapi de haosul din punct de vedere financiar. Și încep să apară chiar oportunități. Vei deveni mai curios și dornic să studiezi.
Mercur nu mai este retrograd în semnul tău! Deci dispare riscul de a face erori din neatenție. Astrologul vă recomandă să vă răsfățați, însă într-un mod cumpătat.
