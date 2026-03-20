Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile

Astăzi este o zi specială! Se petrece Echinocțiul de primăvară! Cu alte cuvinte, începe acest anotimp din punct de vedere astronomic și astrologic. Și bineînțeles, tot astăzi, Soarele intră în Berbec, unde va rămâne pentru aproximativ o lună. Iar Mercur își încheie retrogradarea în semnul Peștilor! Se schimba energia. Trecem de la nevoia de retragere la aceea de a face un pas înainte.

Horoscop 20 martie 2026 Berbec

Începe sezonul tău! Soarele îți va aduce energie, o creștere a vitalității, mai mult chef de viață. Este cazul să începi să îți creezi propriul destin.

Horoscop 20 martie 2026 Taur

Astrologul îți recomandă să fii mai selectiv cu anturajul, energia ta este limitată și valoroasă. Îți vei întoarce atenția către odihnă și timpul petrecut cu familia.

Horoscop 20 martie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, nu va mai fi retrograd. Deci se mai liniștesc apele din punct de vedere profesional. Discuțiile cu șefii vor fi pe placul tău.

Horoscop 20 martie 2026 Rac

Soarele intră în casa a zecea. Vei simți nevoia să îți reconfigurezi statutul profesional. Urmează zile pentru călătorii sau evenimente distractive.

Horoscop 20 martie 2026 Leu

Soarele, guvernatorul tău, ajunge în casa a noua. Și îți luminează calea după o perioadă mai zbuciumată. Vei avea un plus de claritate în chestiunile profesionale.

Horoscop 20 martie 2026 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, nu mai este retrograd în casa a șaptea. Comunicarea cu partenerul se îmbunătățește. Și poate că este cazul să dedici timp pasiunii.

Horoscop 20 martie 2026 Balanță

Soarele ajunge în casa a șaptea. Relația de cuplu trebuie pusă pe primul loc. Sau cea cu familia. Consultă-te cu oamenii dragi înainte de a lua o decizie.

Horoscop 20 martie 2026 Scorpion

Este o perioadă plină de pasiune! Atât pe plan personal, dar și când vine vorba de proiectele cele mai dragi. Veți face o separare între fantezii și realitate.

Horoscop 20 martie 2026 Săgetător

Veți fi și copilăroși, dar și foarte responsabili. Mercur nu mai este retrograd, deci poți rezolva mai repede problemele din gospodărie sau cele din familie.

Horoscop 20 martie 2026 Capricorn

Unele probleme administrative nu îți vor mai da bătăi de cap. Vei fi dornic să petreci mai mult timp cu familia, în special cu rudele care au nevoie de ajutor.

Horoscop 20 martie 2026 Vărsător

O veste bună! Scapi de haosul din punct de vedere financiar. Și încep să apară chiar oportunități. Vei deveni mai curios și dornic să studiezi.

Horoscop 20 martie 2026 Pești

Mercur nu mai este retrograd în semnul tău! Deci dispare riscul de a face erori din neatenție. Astrologul vă recomandă să vă răsfățați, însă într-un mod cumpătat.