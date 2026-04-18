€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
Horoscop 18 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 07:42 18 Apr 2026

EXCLUSIV Horoscop 18 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

galaxie silueta feminina anime Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Influența Lunii Noi din Berbec a dispărut. Însă, în același semn, rămâne activă conjuncția Mercur-Neptun. Care priește imaginației și inspirației, dar dăunăează activităților pragmatice. 

Horoscop 18 aprilie 2026 Berbec

Îți vei da seama repede că nu ai control asupra unor situații. Așa că decizi să trăiești momentul, să lași viața să se întâmple de la sine.

Horoscop 18 aprilie 2026 Taur

Există riscul să idealizezi unele etape ale trecutului. Și să repeți aceelași greșeli. Măcar nu neglija deloc odihna sau relaxarea!

Horoscop 18 aprilie 2026 Gemeni

Conjuncția Mercur-Neptun te ajută, dar îți poate și dăuna. În primul rând, îți aduce inspirație, dar te poate face să și crezi unele promisiuni deșarte.

Horoscop 18 aprilie 2026 Rac

De vrut, vrei multe. Însă nu există și motivație pentru toate. De aceea, trebuie să îți faci un program simplu și să te ocupi de priorități.

Horoscop 18 aprilie 2026 Leu

O plimbare te va ajuta întotdeauna. Dar să fie una pentru sufletul tău. Nu neapărat când mergi la cumpărături sau să rezolvi alte treburi.

Horoscop 18 aprilie 2026 Fecioară

Vei fi mai credul din punct de vedere financiar. De aceea, ai face bine să amâni deciziile sau investițiile serioase. Îți mai trebuie unele detalii.

Horoscop 18 aprilie 2026 Balanță

Nu uita ceva! Cuvintele frumos împachetate trebuie urmate și de fapte sau acțiuni! Altfel, vei rămâne foarte dezamăgit de cei dragi.

Horoscop 18 aprilie 2026 Scorpion

Zici una, faci alta. Ai foarte multe planuri legate de gospodărie. Însă știi și tu, destul de bine, că dacă alergi după doi iepuri, nu prinzi niciunul.

Horoscop 18 aprilie 2026 Săgetător

O zi foarte distractivă, mai ales dacă nu te iei prea în serios. Astrele îți recomandă să dedici timp acelor activități care îți umplu sufletul.

Horoscop 18 aprilie 2026 Capricorn

Discuțiile cu familia nu duc nicăieri. Există foarte multă confuzie, dar și delăsare. Atât din partea ta, cât și a celor dragi.

Horoscop 18 aprilie 2026 Vărsător

Discursul tău îi va motiva enorm pe cei din jur. În plus, mintea îți va găsi soluții neobișnuite la unele probleme sau provocări.

Horoscop 18 aprilie 2026 Pești

Discuțiile despre bani nu îți fac bine astăzi. De asemenea, nici cheltuielile inutile. Încearcă să te ții departe de acestea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close