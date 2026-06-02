€ 5.2556
|
$ 4.5142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2556
|
$ 4.5142
 
DCNews Stiri Angajații din Sănătate anunță proteste în fața Guvernului, nemulțumiți de legea salarizării

Angajații din Sănătate anunță proteste în fața Guvernului, nemulțumiți de legea salarizării

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 02 Iun 2026
protest sanitas legea salarizarii Proteste Sanitas. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Sindicaliştii de la Sanitas anunță că vor protesta miercuri, timp de o oră, în faţa Guvernului şi ulterior se vor deplasa spre Piaţa Constituţiei, nemulţumiţi de proiectul noii legi a salarizării.

Sindicaliştii de la Sanitas vor protesta miercuri, timp de o oră, în faţa Guvernului şi ulterior se vor deplasa spre Piaţa Constituţiei, nemulţumiţi de proiectul noii legi a salarizării, care, susţin ei, afectează veniturile şi drepturile salariaţilor din Sănătate şi Asistenţă Socială, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele organizaţiei sindicale, Leonard Bărăscu.

Citește și: Protestele împotriva legii salarizării se extind: Sindicaliștii cer modificarea proiectului și salarii corecte - FOTO/VIDEO

Salariații din Sănătate pregătesc proteste

Potrivit acestuia, la protest sunt aşteptate să participe peste 15.000 de persoane.

Joia trecută, sindicalişti de la Sanitas au pichetat sediul Ministerului Muncii.

Ei cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităţilor, dialog social „real” cu autorităţile.

Consiliul Naţional al Sanitas a respins proiectul noii legi a salarizării, lege pe care o consideră inechitabilă, incompletă şi profund defavorabilă angajaţilor din sistemele publice de sănătate şi asistenţă socială.

„În loc să aducă majorări de venituri pentru angajaţii din sănătate şi asistenţă socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, au susţinut sindicaliştii.

Sanitas: Legea salarizării, inechitabilă

În opinia acestora, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale şi creează noi diferenţe şi noi nedreptăţi în sistem.

„Mai mult, este o lege incompletă - există categorii de salariaţi care pur şi simplu au fost omise. Diferenţa dintre ceea ce Sanitas a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătăţii şi ceea ce este prezentat acum este majoră şi greu de explicat. (...) Avertizăm Guvernul - indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea - că nu este posibil să ceară stabilitate, performanţă şi asumare din partea angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială, în timp ce construieşte un mecanism salarial care reduce veniturile şi adânceşte inechităţile”, spun ei.

Totodată, Sanitas solicită retragerea proiectului în forma actuală şi reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate şi a respectului faţă de angajaţii din sănătate şi din asistenţă socială.

Citește și: Dragoș Pîslaru spune că este pe „post de țap ispășitor” în mijlocul scandalului cu legea salarizării

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

proteste
legea salarizarii
sanatate
cadre medicale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Blocaj total pe aeroportul din Bruxelles: O grevă a controlorilor de trafic paralizează zborurile. Cititor DC NEWS: "Nu s-a știut nimic până acum câteva minute"
Publicat acum 45 minute
7 metode dovedite de a-ți crește valoarea proprietății în timp
Publicat acum 46 minute
Sorana Cîrstea părăsește Roland Garros, după un meci de 56 de minute cu Mirra Andreeva
Publicat acum 52 minute
Acuzațiile care i se aduc șefului Armatei, generalul Vlad Gheorghiță - precizările DNA
Publicat acum 59 minute
Mitică Dragomir, concesionarul Lacului Herăstrău, semnal de alarmă după decizia Primăriei: Se va împuți!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 2 minute
Şeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, urmărit penal de DNA. Chirieac: Să vulnerabilizezi astfel Armata Română e o nebunie - UPDATE
Publicat acum 5 ore si 31 minute
Italia, zguduită de cel mai puternic seism din ultimii 45 de ani
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Un poliţist, înjunghiat mortal de fiul său pe o stradă din Piatra-Neamţ
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Trump și Netanyahu, schimb de replici acide pe tema Libanului: "Ești nebun? / Fără mine erai la închisoare. Îți salvez pielea"
Publicat acum 5 ore si 56 minute
Horoscop 2 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close