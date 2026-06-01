EduImpact Fest 2026 - Şcoala care inspiră. Ilfovul dă lecții de educație: Festival dedicat profesorilor implicați și elevilor creativi

DC News a stat de vorbă cu Roxana Gavrilă, inspector şcolar, pentru a afla mai multe detalii despre acest eveniment.

"Acest eveniment, EduImpact Fest 2026 - şcoala care inspiră, este primul eveniment de acest gen pe care Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov îl organizează. Este un eveniment dedicat promovării educaţiei ilfovene şi valorificării proiectelor care dau într-adevăr viaţă şcolii. Dincolo de activitatea formală de la clasă.

Ne-am dorit să aducem în prim plan acea parte a educaţiei care, de cele mai multe ori, nu se vede suficient. Munca profesorilor, creativitatea elevilor, proiectele extracurriculare, unde noi excelăm şi suntem recunoscuţi la nivel naţional, activităţile nonformale, parteneriatele, iniţiativele, care au transformat şcoala ilfoveană într-un spaţiu viu şi conectat la nevoile copiilor şi ale comunităţii.

Conceptul evenimentului a pornit de la ideea că o şcoală care inspiră nu este doar o şcoală în care se predă sau se evaluează, ci una în care elevii se simt ascultaţi, sunt încurajaţi, sunt ajutaţi să îşi descopere potenţialul, iar educaţia nu se reduce doar la note sau catalog. Educaţia înseamnă, pentru noi, pentru ilfoveni, şi experienţă, şi colaborare, şi responsabilitate, şi creativitate, dar şi formarea caracterului", a declarat Roxana Gavrilă.

Revistă, conferinţă şi târg educaţional

"Acest eveniment are mai multe componente importante. În primul rând, vom lansa revista "Dincolo de Catalog", publicaţie realizată de profesori ilfoveni, prin care promovăm educaţia ilfoveană, bunele practici, proiecte, experienţe valoroase din şcolile judeţului. Revista vorbeşte despre ce se construieşte frumos în educaţie şi despre oamenii care fac posibilă această construcţie.

Vom avea şi o conferinţă judeţeană, Educaţia Dincolo de Catalog, prin care ne-am propus să reflectăm asupra modului în care activităţile extra-curriculare contribuie la dezvoltarea copiilor. Şi, de asemenea, vom avea şi Târgul educaţional "Şcoala care inspiră" unde şcolile participante vor avea ocazia să îşi prezinte proiectele, iniţiativele, rezultatele, iar elevii vor deveni ambasadorii propriilor şcoli, în timp ce profesorii vor arăta cum ideile educaţionale pot fi transformate în experienţe cu impact", a mai explicat Roxana Gavrilă.

"Mesaj pozitiv şi necesar"

"Prin EduImpact Fest, ne dorim să transmitem un mesaj pozitiv şi necesar în şcolile din Ilfov. Pentru că aici se întâmplă lucruri valoroase, există profesori implicaţi, elevi creativi, directori care susţin proiecte, comunităţi care înţeleg că educaţia este o responsabilitate comună. Noi nu ne-am dorit o festivitate, ci o formă de recunoaştere. Recunoaştem munca profesorilor, curajul elevilor, implicarea şcolilor, rolul partenerilor care sprijină educaţia. Este vorba despre o şcoală care inspiră, despre o educaţie care depăşeşte limitele catalogului şi despre oameni care au capacitatea de a transforma învăţarea într-o experienţă cu sens", a completat insp. Roxana Gavrilă, în exclusivitate pentru DC News.

Evenimentul se desfăşoară marţi, 2 iunie, între orele 10:00 şi 13:00, la Centrul Cultural Tunari, din comuna Tunari, judeţul Ilfov.