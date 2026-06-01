Ce sunt Rusaliile și de ce se dă liber astăzi/ Semnificația Albilor de Rusalii sau de ce se împarte orez cu lapte

Anul acesta, Rusaliile au fost sărbătorite duminică, 31 mai, iar a doua zi de Rusalii, numită și Lunea Sfântului Duh, se sărbătorește astăzi, 1 iunie.

Cunoscute și ca Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, Rusaliile sunt o mare sărbătoare creștină celebrată la 50 de zile după Paște. Această zi marchează momentul în care Duhul Sfânt a coborât asupra Sfinților Apostoli, fiind considerat simbolic momentul întemeierii Bisericii Creștine.

Tradițional, Rusaliile sunt văzute și ca spirite ale morților care trebuie îmbunate.

De ce se împarte orez sau colarez de Rusalii

Împărțirea de orez cu lapte (sau colarez) de Rusalii este un obicei adânc înrădăcinat în pomenirea morților. Pregătirile încep de sâmbătă, când sunt Moșii de Vară, și continuă până luni, în a doua zi de Rusalii.

Albi de Rusalii

Albul orezului și al laptelui simbolizează puritatea, liniștea și lumina lumii de dincolo. Se crede că în această perioadă spiritele morților vizitează pământul, iar pomana caldă oferită în străchini noi de lut le îmbunează sufletele și le asigură hrana pe lumea cealaltă.

Rusaliile coincid cu perioada în care oile și vacile au cel mai mult lapte, fiind la îndemână în gospodăriile de la țară, unde laptele proaspăt era transformat în deserturi simple pentru întreaga comunitate.

Zi liberă legală de Rusalii

Prima și a doua zi de Rusalii au fost stabilite oficial ca zile libere legale în toamna anului 2008, prin Legea nr. 202/2008, care a modificat Codul Muncii. Prima minivacanță efectivă de Rusalii de care au beneficiat românii a avut loc în vara anului 2009. Inițiatorii au explicat că, pentru lumea creștină, Pogorârea Sfântului Duh reprezintă un moment crucial (nașterea Bisericii creștine). Alături de Crăciun și de Paști, Rusaliile sunt considerate printre cele mai importante sărbători ale anului.