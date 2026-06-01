€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Ce sunt Rusaliile și de ce se dă liber astăzi/ Semnificația Albilor de Rusalii sau de ce se împarte orez cu lapte
Data publicării: 01 Iun 2026

Ce sunt Rusaliile și de ce se dă liber astăzi/ Semnificația Albilor de Rusalii sau de ce se împarte orez cu lapte
Autor: Irina Constantin

biserica neamt
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Astăzi sărbătorim a doua zi de Rusalii. Dar ce sunt Rusaliile și de ce astăzi se împarte orez cu lapte sau colarez? Când și de se s-a luat decizia ca astăzi să fie zi liberă legală?

Anul acesta, Rusaliile au fost sărbătorite duminică, 31 mai, iar a doua zi de Rusalii, numită și Lunea Sfântului Duh, se sărbătorește astăzi, 1 iunie. 

Cunoscute și ca Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, Rusaliile sunt o mare sărbătoare creștină celebrată la 50 de zile după Paște. Această zi marchează momentul în care Duhul Sfânt a coborât asupra Sfinților Apostoli, fiind considerat simbolic momentul întemeierii Bisericii Creștine.

Tradițional, Rusaliile sunt văzute și ca spirite ale morților care trebuie îmbunate. 

De ce se împarte orez sau colarez de Rusalii

Împărțirea de orez cu lapte (sau colarez) de Rusalii este un obicei adânc înrădăcinat în pomenirea morților. Pregătirile încep de sâmbătă, când sunt Moșii de Vară, și continuă până luni, în a doua zi de Rusalii. 

Albi de Rusalii

Albul orezului și al laptelui simbolizează puritatea, liniștea și lumina lumii de dincolo. Se crede că în această perioadă spiritele morților vizitează pământul, iar pomana caldă oferită în străchini noi de lut le îmbunează sufletele și le asigură hrana pe lumea cealaltă. 

Rusaliile coincid cu perioada în care oile și vacile au cel mai mult lapte, fiind la îndemână în gospodăriile de la țară, unde laptele proaspăt era transformat în deserturi simple pentru întreaga comunitate. 

Zi liberă legală de Rusalii

Prima și a doua zi de Rusalii au fost stabilite oficial ca zile libere legale în toamna anului 2008, prin Legea nr. 202/2008, care a modificat Codul Muncii. Prima minivacanță efectivă de Rusalii de care au beneficiat românii a avut loc în vara anului 2009. Inițiatorii au explicat că, pentru lumea creștină, Pogorârea Sfântului Duh reprezintă un moment crucial (nașterea Bisericii creștine). Alături de Crăciun și de Paști, Rusaliile sunt considerate printre cele mai importante sărbători ale anului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusalii
orez cu lapte
zi libera legala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Ucraina a lovit cu drone instalații energetice ale Rusiei: Rafinăria din Saratov cuprinsă de flăcări / Video
Publicat acum 18 minute
Atenție, șoferi! Podul Giurgiu-Ruse se închide complet. Când nu veți mai putea trece în Bulgaria
Publicat acum 33 minute
Ce sunt Rusaliile și de ce se dă liber astăzi/ Semnificația Albilor de Rusalii sau de ce se împarte orez cu lapte
Publicat acum 44 minute
Ce a pățit celebra banană lipită de perete? Muzeul a alertat poliția
Publicat acum 47 minute
1 iunie 2026, lista evenimentelor pentru copii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Dorința...
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Horoscop 1 iunie 2026. Mercur intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Moment delicat pentru Harry și Meghan. Problema care zguduie relația lor
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Elevii primesc încă o zi liberă după Rusalii și Ziua Copilului
Publicat acum 1 ora si 22 minute
S-a terminat cu petrecerile până dimineața? Țara care schimbă regulile pentru turiști
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close