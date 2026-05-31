Prăjitură pufoasă cu portocale și migdale, gata în doar câteva minute

Dacă vrei un desert rapid, ușor și cu puține ingrediente, prăjitura cu portocale propusă de Marta Sanahuja pe Instagram este o idee perfectă.
Vei avea nevoie de următoarele ingrediente:
o portocală și jumătate (fără coajă)
115 g făină de ovăz sau orez
o linguriță praf de copt
30 g migdale măcinate
3 ouă
scorțișoară măcinată
o lingură ulei de măsline
îndulcitor
VEZI ȘI: Mihaela Bilic demontează mitul dietei perfecte: De ce abaterile sunt normale și cum arată, de fapt, dieta potrivită
Mixează portocalele într-un blender. Separat, bate ouăle și apoi amestecă-le cu portocalele.
Adaugă praful de copt, migdalele măcinate și făina de ovăz. Amestecă și adaugă uleiul de măsline și îndulcitorul.
La final adaugă scorțișoara, mai amestecă o dată și toarnă aluatul într-o tavă de copt de 15 centimetri.
Pune aluatul în cuptorul cu microunde pentru 7 minute.
VEZI ȘI: Motivul pentru care nu mai slăbești, chiar dacă mănânci sănătos și faci sport. Ce trebuie să știi
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci