Prăjitură pufoasă cu portocale și migdale, gata în doar câteva minute

Vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

o portocală și jumătate (fără coajă)

115 g făină de ovăz sau orez

o linguriță praf de copt

30 g migdale măcinate

3 ouă

scorțișoară măcinată

o lingură ulei de măsline

îndulcitor

Cum să prepari prăjitura cu portocale a Martei Sanahuja:

Mixează portocalele într-un blender. Separat, bate ouăle și apoi amestecă-le cu portocalele.

Adaugă praful de copt, migdalele măcinate și făina de ovăz. Amestecă și adaugă uleiul de măsline și îndulcitorul.

La final adaugă scorțișoara, mai amestecă o dată și toarnă aluatul într-o tavă de copt de 15 centimetri.

Pune aluatul în cuptorul cu microunde pentru 7 minute.

