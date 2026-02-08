€ 5.0923
Elwira Petre, rețeta de brioșe gata în 30 de minute: fără gluten, fără zahăr, fără lapte
Data publicării: 18:29 08 Feb 2026

Elwira Petre, rețeta de brioșe gata în 30 de minute: fără gluten, fără zahăr, fără lapte
Autor: Giorgi Ichim

elwira-petre-reteta-briose Elwira Petre - Foto: Facebook Elwira Petre

Elwira Petre a dezvăluit o rețetă de brioșe fără zahăr, fără gluten, fără lapte. Se fac doar din câteva ingrediente și sunt gata în 30 de minute.

Când vrei ceva dulce, dar nu ai chef de compromisuri, brioșele prezentate de Elwira Petre sunt genul de rețetă care te scoate din impas.

Elwira Petre, soția lui Mihai Petre, a împărtășit pe rețelele de socializare o variantă simplă de brioșe, fără zahăr, fără gluten și fără lapte.

Brioșele sale pline de afine sunt îndulcite natural doar cu banane.

Această rețetă e perfectă fie pentru un desert gustos și sănătos, fie pentru un mix dejun rapid.

"Perfecte pentru un mic dejun rapid sau un desert fit.

Ingrediente:

  • 2 banane coapte
  • 2 linguri de unt de arahide
  • 2 ouă
  • 300 g afine

Mod de preparare:

  • Pasează bananele până obții o pastă fină 
  • Adaugă ouăle și untul de arahide, apoi amestecă bine
  • Încorporează ușor afinele
  • Toarnă compoziția în formele pentru brioșe

Timp de coacere: 30 de minute

Temperatura: 180°C

Brioșele sunt fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale și îndulcite doar cu banane", a scris Elwira Petre pe rețelele de socializare.

elwira petre
retete
briose
