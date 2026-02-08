Elwira Petre, rețeta de brioșe gata în 30 de minute: fără gluten, fără zahăr, fără lapte

Când vrei ceva dulce, dar nu ai chef de compromisuri, brioșele prezentate de Elwira Petre sunt genul de rețetă care te scoate din impas.

Elwira Petre, soția lui Mihai Petre, a împărtășit pe rețelele de socializare o variantă simplă de brioșe, fără zahăr, fără gluten și fără lapte.

Brioșele sale pline de afine sunt îndulcite natural doar cu banane.

Această rețetă e perfectă fie pentru un desert gustos și sănătos, fie pentru un mix dejun rapid.

"Perfecte pentru un mic dejun rapid sau un desert fit.

Ingrediente:

2 banane coapte

2 linguri de unt de arahide

2 ouă

300 g afine

Mod de preparare:

Pasează bananele până obții o pastă fină

Adaugă ouăle și untul de arahide, apoi amestecă bine

Încorporează ușor afinele

Toarnă compoziția în formele pentru brioșe

Timp de coacere: 30 de minute

Temperatura: 180°C

Brioșele sunt fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale și îndulcite doar cu banane", a scris Elwira Petre pe rețelele de socializare.