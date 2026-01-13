€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Stiri Gogoși cu fructe, o rețetă simplă și ieftină, preparată din două ingrediente
Data actualizării: 23:59 13 Ian 2026 | Data publicării: 23:56 13 Ian 2026

Gogoși cu fructe, o rețetă simplă și ieftină, preparată din două ingrediente
Autor: Alexandra Curtache

gogosi mancare dulce Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fahrwasser

De la vitrinele patiseriilor până la bucătăriile minimalist-moderniste, gogoașa rămâne desertul care unește gusturi și generații și revine acum într-o versiune surprinzător de simplă: doar două ingrediente, fără coacere și cu un profil nutritiv prietenos.

 

Într-o perioadă în care rețetele rapide și accesibile câștigă teren, o propunere virală din mediul online atrage atenția tuturor iubitorilor de dulciuri: gogoșile din fructe și ciocolată neagră. 

Dacă sunteți în căutarea unei rețete originale și delicioase de gogoși, vă propunem următoarea, pentru care aveți nevoie doar de două ingrediente: două bucăți de fruct și ciocolată neagră.

Gogoși cu fructe

Alberto Ugarte este un creator de conținut care are peste un milion de urmăritori pe Instagram. Se remarcă în special prin rețetele simple și originale pe care le prepară. Gogoșile cu fructe sunt un exemplu în acest sens. De asemenea, conțin fibre datorită kakiului, care este bun pentru controlul colesterolului și prevenirea constipației, printre alte beneficii. 

Citește și: Calendarul gastronomic 2026: toate zilele internaționale pe care nu trebuie să le ratezi

Ingrediente

  • 2 kaki
  • Ciocolată neagră

Rețetă de gogoși cu fructe

Curățăm și tăiem kaki și le punem într-un pahar pentru a le zdrobi.

Adăugăm ciocolată neagră topită și zdrobim.

Distribuim amestecul într-o formă de gogoși.

Punem forma în congelator.

​Când gogoșile sunt gata, le scoatem din formă și, dacă dorim, le putem presăra cu puțină pudră de cacao înainte de servire. 

Proprietățile și beneficiile kaki-ului

Unul dintre principalele beneficii ale kaki-ului este conținutul său de fibre, care contribuie la menținerea unui tranzit intestinal corect și la prevenirea problemelor precum constipația. În plus, favorizează și reducerea nivelului de colesterol rău din sânge. 
Acest fruct are un conținut caloric redus și conține antioxidanți benefici pentru sănătatea pielii și a ochilor. În plus, este considerat o sursă de potasiu, un mineral recomandat persoanelor cu hipertensiune arterială. 

În bucătărie, kaki-ul este un ingredient ideal pentru prepararea unor rețete originale și gustoase, precum această panna cotta cu migdale și kaki confitat sau acest budincă de ciocolată cu proprietăți antiinflamatorii. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gogosi
reteta
fructe
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Gogoși cu fructe, o rețetă simplă și ieftină, preparată din două ingrediente
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Care e cuvântul preferat al lui Trump. Președintele SUA, în vizită la o fabrică de mașini Ford
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Când va fi aprobat bugetul pe 2026. Anunțul premierului Ilie Bolojan
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Guvernul taie cu 10% cheltuielile de personal din administrația centrală
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Adrian Cuculis, denunț penal la Parchetul General împotriva „acaparării Justiției”. Ce a sesizat avocatul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 55 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close