Gogoși cu fructe, o rețetă simplă și ieftină, preparată din două ingrediente

Într-o perioadă în care rețetele rapide și accesibile câștigă teren, o propunere virală din mediul online atrage atenția tuturor iubitorilor de dulciuri: gogoșile din fructe și ciocolată neagră.

Dacă sunteți în căutarea unei rețete originale și delicioase de gogoși, vă propunem următoarea, pentru care aveți nevoie doar de două ingrediente: două bucăți de fruct și ciocolată neagră.

Gogoși cu fructe

Alberto Ugarte este un creator de conținut care are peste un milion de urmăritori pe Instagram. Se remarcă în special prin rețetele simple și originale pe care le prepară. Gogoșile cu fructe sunt un exemplu în acest sens. De asemenea, conțin fibre datorită kakiului, care este bun pentru controlul colesterolului și prevenirea constipației, printre alte beneficii.

Ingrediente

2 kaki

Ciocolată neagră

Rețetă de gogoși cu fructe

Curățăm și tăiem kaki și le punem într-un pahar pentru a le zdrobi.

Adăugăm ciocolată neagră topită și zdrobim.

Distribuim amestecul într-o formă de gogoși.

Punem forma în congelator.

​Când gogoșile sunt gata, le scoatem din formă și, dacă dorim, le putem presăra cu puțină pudră de cacao înainte de servire.

Proprietățile și beneficiile kaki-ului

Unul dintre principalele beneficii ale kaki-ului este conținutul său de fibre, care contribuie la menținerea unui tranzit intestinal corect și la prevenirea problemelor precum constipația. În plus, favorizează și reducerea nivelului de colesterol rău din sânge.

Acest fruct are un conținut caloric redus și conține antioxidanți benefici pentru sănătatea pielii și a ochilor. În plus, este considerat o sursă de potasiu, un mineral recomandat persoanelor cu hipertensiune arterială.

În bucătărie, kaki-ul este un ingredient ideal pentru prepararea unor rețete originale și gustoase, precum această panna cotta cu migdale și kaki confitat sau acest budincă de ciocolată cu proprietăți antiinflamatorii.