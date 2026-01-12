Calendarul gastronomic 2026: toate zilele internaționale pe care nu trebuie să le ratezi

Dacă ești un fan al gastronomiei, marchează în calendar zilele internaționale în care să sărbătorești succesul național și internațional al rețetelor tale preferate.
Pe parcursul anului se sărbătoresc zile internaționale pentru a aduce un omagiu rețetelor sau produselor care au trecut granițele și au dobândit faimă mondială, iar mai jos menționăm cele pe care trebuie neapărat să le marchezi în calendarul tău.
Vă avertizăm: primul dintre ele este pe cale să vină, și anume Ziua Internațională a Crochetelor, care se sărbătorește pe 16 ianuarie. Așadar, aveți un pretext perfect pentru a alege între două lucruri: fie să le preparați acasă și le savurați împreună cu cei dragi, fie să mergeți la restaurantul preferat.
În plus, a doua zi se sărbătorește Ziua Mondială a Mâncării Italiene, un alt motiv bun pentru a opri timpul și a savura bucătăria transalpină într-un restaurant italian sau pentru a vă delecta cu o pizza bună făcută în casă sau un platou delicios de paste.
Citește și: Gogoși arăbești pufoase cu iaurt - desertul care cucerește toți copiii
16 ianuarie: Ziua Internațională a Crochetelor
17 ianuarie: Ziua Mondială a Mâncării Italiene
25 ianuarie: Ziua Internațională a Cafelei Irlandeze
30 ianuarie: Ziua Internațională a Croissantului
16 februarie: Ziua Internațională a Migdalelor
9 februarie: Ziua Mondială a Pizzei
10 februarie: Ziua Mondială a Leguminoaselor
19 februarie: Ziua Ciocolatei cu Mentă
26 februarie: Ziua Mondială a Pistachetului
27 februarie: Ziua Internațională a Tocanei
21 martie: Ziua Mondială a Tiramisu
6 aprilie: Ziua Carbonarei
13 mai: Ziua Internațională a Hummusului
28 mai: Ziua Internațională a Hamburgerului
16 iunie: Ziua Mondială a Tapasului
18 iunie: Ziua internațională a sushi-ului
28 iunie: Ziua internațională a ceviche-ului
21 iulie: Ziua internațională a gazpacho-ului
29 iulie: Ziua mondială a lasagnei
29 iulie: Ziua internațională a aripioarelor de pui
30 iulie: Ziua Mondială a Cheesecake-ului
31 iulie: Ziua Internațională a Avocado
7 august: Ziua Internațională a Berii
25 august: Ziua Internațională a Ramen
28 august: Ziua Internațională a Mâncării Crude
2 septembrie: Ziua Internațională a Nucă de Cocos
13 septembrie: Ziua Internațională a Ciocolatei
19 septembrie: Ziua Mondială a Aperitivului
20 septembrie: Ziua Internațională a Paellei Valenciene
28 septembrie: Ziua Internațională a Poke
1 octombrie: Ziua Internațională a Cafelei
8 octombrie: Ziua Internațională a Caracatiței
31 octombrie: Ziua Internațională a Orezului
14 noiembrie: Ziua Mondială a Salatei Rusești
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci