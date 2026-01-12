€ 5.0896
|
$ 4.3564
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3564
 
DCNews Stiri Calendarul gastronomic 2026: toate zilele internaționale pe care nu trebuie să le ratezi
Data actualizării: 23:59 12 Ian 2026 | Data publicării: 23:57 12 Ian 2026

Calendarul gastronomic 2026: toate zilele internaționale pe care nu trebuie să le ratezi
Autor: Alexandra Curtache

mancare-cina-masa_95295000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Ambreen

Dacă ești un fan al gastronomiei, marchează în calendar zilele internaționale în care să sărbătorești succesul național și internațional al rețetelor tale preferate.

 

Pe parcursul anului se sărbătoresc zile internaționale pentru a aduce un omagiu rețetelor sau produselor care au trecut granițele și au dobândit faimă mondială, iar mai jos menționăm cele pe care trebuie neapărat să le marchezi în calendarul tău. 

Vă avertizăm: primul dintre ele este pe cale să vină, și anume Ziua Internațională a Crochetelor, care se sărbătorește pe 16 ianuarie. Așadar, aveți un pretext perfect pentru a alege între două lucruri: fie să le preparați acasă și le savurați împreună cu cei dragi, fie să mergeți la restaurantul preferat. 

În plus, a doua zi se sărbătorește Ziua Mondială a Mâncării Italiene, un alt motiv bun pentru a opri timpul și a savura bucătăria transalpină într-un restaurant italian sau pentru a vă delecta cu o pizza bună făcută în casă sau un platou delicios de paste. 

Citește și: Gogoși arăbești pufoase cu iaurt - desertul care cucerește toți copiii

Cele mai importante zile internaționale dedicate gastronomiei

16 ianuarie: Ziua Internațională a Crochetelor
17 ianuarie: Ziua Mondială a Mâncării Italiene
25 ianuarie: Ziua Internațională a Cafelei Irlandeze
30 ianuarie: Ziua Internațională a Croissantului
16 februarie: Ziua Internațională a Migdalelor
9 februarie: Ziua Mondială a Pizzei
10 februarie: Ziua Mondială a Leguminoaselor
19 februarie: Ziua Ciocolatei cu Mentă
26 februarie: Ziua Mondială a Pistachetului
27 februarie: Ziua Internațională a Tocanei
21 martie: Ziua Mondială a Tiramisu
6 aprilie: Ziua Carbonarei
13 mai: Ziua Internațională a Hummusului
28 mai: Ziua Internațională a Hamburgerului
16 iunie: Ziua Mondială a Tapasului
18 iunie: Ziua internațională a sushi-ului
28 iunie: Ziua internațională a ceviche-ului
21 iulie: Ziua internațională a gazpacho-ului
29 iulie: Ziua mondială a lasagnei
29 iulie: Ziua internațională a aripioarelor de pui
30 iulie: Ziua Mondială a Cheesecake-ului 
31 iulie: Ziua Internațională a Avocado
7 august: Ziua Internațională a Berii
25 august: Ziua Internațională a Ramen
28 august: Ziua Internațională a Mâncării Crude
2 septembrie: Ziua Internațională a Nucă de Cocos
13 septembrie: Ziua Internațională a Ciocolatei
19 septembrie: Ziua Mondială a Aperitivului
20 septembrie: Ziua Internațională a Paellei Valenciene
28 septembrie: Ziua Internațională a Poke
1 octombrie: Ziua Internațională a Cafelei
8 octombrie: Ziua Internațională a Caracatiței
31 octombrie: Ziua Internațională a Orezului
14 noiembrie: Ziua Mondială a Salatei Rusești

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gastronomie
calendar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Trump ia în calcul atacurile aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestațiilor
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Calendarul gastronomic 2026: toate zilele internaționale pe care nu trebuie să le ratezi
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Rachetă rusească lângă granița NATO. SUA vorbesc despre o escaladare periculoasă
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Puterea DC News: Diesel, motanul speriat de artificii, a fost găsit după un clip de zeci de mii de vizualizări
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Tensiuni majore în Iran: Franța își retrage personalul diplomatic neesenţial
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
Publicat pe 11 Ian 2026
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
Publicat pe 11 Ian 2026
Motivele ascunse pentru care nici PNL, nici PSD, nu mai vor USR la guvernare. Bogdan Chirieac arată miza USR privind atacul asupra justiției
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close