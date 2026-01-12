Calendarul gastronomic 2026: toate zilele internaționale pe care nu trebuie să le ratezi

Pe parcursul anului se sărbătoresc zile internaționale pentru a aduce un omagiu rețetelor sau produselor care au trecut granițele și au dobândit faimă mondială, iar mai jos menționăm cele pe care trebuie neapărat să le marchezi în calendarul tău.

Vă avertizăm: primul dintre ele este pe cale să vină, și anume Ziua Internațională a Crochetelor, care se sărbătorește pe 16 ianuarie. Așadar, aveți un pretext perfect pentru a alege între două lucruri: fie să le preparați acasă și le savurați împreună cu cei dragi, fie să mergeți la restaurantul preferat.

În plus, a doua zi se sărbătorește Ziua Mondială a Mâncării Italiene, un alt motiv bun pentru a opri timpul și a savura bucătăria transalpină într-un restaurant italian sau pentru a vă delecta cu o pizza bună făcută în casă sau un platou delicios de paste.

Cele mai importante zile internaționale dedicate gastronomiei

16 ianuarie: Ziua Internațională a Crochetelor

17 ianuarie: Ziua Mondială a Mâncării Italiene

25 ianuarie: Ziua Internațională a Cafelei Irlandeze

30 ianuarie: Ziua Internațională a Croissantului

16 februarie: Ziua Internațională a Migdalelor

9 februarie: Ziua Mondială a Pizzei

10 februarie: Ziua Mondială a Leguminoaselor

19 februarie: Ziua Ciocolatei cu Mentă

26 februarie: Ziua Mondială a Pistachetului

27 februarie: Ziua Internațională a Tocanei

21 martie: Ziua Mondială a Tiramisu

6 aprilie: Ziua Carbonarei

13 mai: Ziua Internațională a Hummusului

28 mai: Ziua Internațională a Hamburgerului

16 iunie: Ziua Mondială a Tapasului

18 iunie: Ziua internațională a sushi-ului

28 iunie: Ziua internațională a ceviche-ului

21 iulie: Ziua internațională a gazpacho-ului

29 iulie: Ziua mondială a lasagnei

29 iulie: Ziua internațională a aripioarelor de pui

30 iulie: Ziua Mondială a Cheesecake-ului

31 iulie: Ziua Internațională a Avocado

7 august: Ziua Internațională a Berii

25 august: Ziua Internațională a Ramen

28 august: Ziua Internațională a Mâncării Crude

2 septembrie: Ziua Internațională a Nucă de Cocos

13 septembrie: Ziua Internațională a Ciocolatei

19 septembrie: Ziua Mondială a Aperitivului

20 septembrie: Ziua Internațională a Paellei Valenciene

28 septembrie: Ziua Internațională a Poke

1 octombrie: Ziua Internațională a Cafelei

8 octombrie: Ziua Internațională a Caracatiței

31 octombrie: Ziua Internațională a Orezului

14 noiembrie: Ziua Mondială a Salatei Rusești