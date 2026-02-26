Copiii din România, tot mai vulnerabili din cauza scăderii ratei de vaccinare. Cifrele care îngrijorează medicii

Prof. dr. Doina Pleșca, președintele Societății Române de Pediatrie, a atras atenția asupra ratelor scăzute de vaccinare la copiii mici și asupra pierderii gândirii preventive în rândul părinților.

Medicul a explicat că prevenția este foarte importantă pentru sănătatea copiilor, iar lipsa ei duce la creșterea îmbolnăvirilor, mai ales a afecțiunilor respiratorii acute.

„Am văzut în raportul Institutului Național de Sănătate Publică rate îngrijorătoare de vaccinare la copiii mici, 0-18 luni, cifre care trag un semnal de alarmă”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Din nefericire pentru noi, ne confruntăm, cel puțin post-pandemic, cu o modificare de comportament a părinților, pentru că primul lucru pe care îl fac, când copilul prezintă primele semne de boală, este să se adreseze camerelor de gardă.

Din nefericire, am pierdut ceea ce era foarte important: gândirea preventivă. Aceasta se practică de zeci de ani în țările dezvoltate și reprezintă principala sursă de sănătate pentru toate categoriile, și mai ales pentru cei mici, pentru că, de fapt, noi prin prevenție ne referim la stilul de viață, la alimentație, la prevenția unor boli care prin vaccinare ne scutesc de îmbolnăviri și chiar de pierderi de vieți în rândul copiilor. Acestea sunt niște elemente care ar trebui să fie prioritizate.

E păcat că noi astăzi ne ocupăm de terapie și nu de prevenție. Ar trebui ca această inversare a rolurilor pe care medicii le au să se reașeze, să se repoziționeze.

În acest moment, ne confruntăm cu un val de îmbolnăviri în rândul copiilor și mă refer la îmbolnăviri acute respiratorii, care nu de puține ori sunt și consecințele unei acoperiri vaccinale insuficiente”, a spus prof. dr. Doina Pleșca.

Rate de vaccinare alarmante

Prof. dr. Doina Pleșca a vorbit despre ratele alarmant de scăzute ale vaccinării copiilor din România, sub pragul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății.

Potrivit medicului, acoperirea pentru vaccinurile din Programul Național de Vaccinare este în jur de 54-55%, iar pentru ROR sub 50%, ceea ce indică riscuri majore pentru sănătatea copiilor.

„Dacă ar fi să menționez câteva elemente legate de rata de acoperire, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, asta ar trebui să ne întristeze pe toți, indiferent că lucrăm în spital, în ambulator sau la nivelul cabinetelor individuale ca medici de familie.

Dacă ținta Organizației Mondiale a Sănătății este pragul de 95% acoperire vaccinală, noi suntem la procente aproape pe jumătate față de ceea ce ne dorim, 55% acoperire la 12 luni pentru vaccinurile cuprinse în Programul Național de Vaccinare, mă refer la acoperirea cu diftero-tetano-pertussis, cu polio, cu haemophilus influenzae, cu hepatită B.

Stăm foarte prost și la acoperirea vaccinală care se adresează pneumococului, cu atât mai mult cu cât otitele sunt principala boală infecțioasă a copilăriei în primii 2-3 ani și ele au drept agent etiologic prioritar pneumococul, iar noi astăzi suntem la o rată de acoperire de 54%, nu mai vorbesc de ceea ce înseamnă acoperirea împotriva rujeolei, rubeolei, oreionului.

Din nefericire, noi și aici stăm foarte prost. O acoperire de sub 50% - 47,4% pentru ROR. Dar ceea ce e cel mai dramatic este că a doua doză de la vârsta de 5 ani a coborât sub 40%. Este înspăimântător”, a spus prof. dr. Doina Pleșca la DC News.

