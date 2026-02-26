Gabriela Ciuburciu a primit mită 175.600 de euro, dar a scăpat la ÎCCJ pe prescripție. Cine este femeia de afaceri din Vaslui

În iulie 2021, Gabriela Ciuburciu a fost condamnată definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 6 ani şi 8 luni închisoare pentru luare de mită, spălarea banilor şi folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE.

A fost încarcerată la Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou, de unde a fost eliberată condiţionat în octombrie 2023.

În noiembrie 2025, femeia de afaceri a formulat un recurs în casaţie la Înalta Curte, admis miercuri de un complet de la această instanţă, care a dispus încetarea procesului penal, pe motiv că faptele de care era acuzată Gabriela Ciuburciu s-au prescris.

Compania deţinută de familia Ciuburciu

Compania deţinută de familia Ciuburciu a fost înfiinţată în anul 1991, prin preluarea activelor fostei "Industrii a cărnii" Vaslui, şi este o firmă importantă în industria conservelor şi preparatelor din carne, activând în principal în zona Moldovei.

Potrivit DNA, în cursul anului 2006, SC Vascar SA, societate comercială cu obiect de activitate fabricarea produselor din carne, a devenit beneficiara unor fonduri europene acordate prin Programul SAPARD în vederea punerii în practică a unui proiect ce vizează modernizarea unei fabricii de produse din carne.

În acest context, în perioada noiembrie - decembrie 2005, Gabriela Ciuburciu, în calitate de asociat şi director general al SC Vascar SA şi responsabil legal al proiectului, a solicitat reprezentanţilor unei societăţi comerciale din Italia să mărească preţul unei linii de fabricare a conservelor cu 20% şi să îi remită acest procent cu titlu de mită pentru ca, în cadrul procedurii de selecţie a ofertelor, să atribuie acestei firme contractul de achiziţie a liniei de fabricare.

Gabriela Ciuburciu a primit 175.600 euro în mai multe tranşe

Conform DNA, din suma pretinsă, în lunile iunie - septembrie 2006, Gabriela Ciuburciu a primit 175.600 euro, în mai multe tranşe, din care 77.500 de euro prin intermediul lui Dan Eugen Dorneanu şi 98.100 de euro în contul bancar al unei societăţi comerciale controlate de ea.

De asemenea, Gabriela Ciuburciu a pretins şi primit de la reprezentanţii unei alte societăţi comerciale italiene suma de 9.950 de euro pentru a atribui şi a încheia contractul de achiziţie a unor utilaje pentru tratament termic.

Pentru a crea aparenţa de legalitate a primirii acestor sume şi pentru a ascunde adevărata provenienţă, Gabriela Ciuburciu a întocmit mai multe documente reprezentând pretinse contracte şi alte documente justificative, încheiate cu firmele care au beneficiat de contractele de achiziţii.

Procurorii susţineau că, pentru a obţine în mod injust suma totală de 4.525.551 lei (echivalentul a aproximativ 1,4 milioane euro calculat la cursul din perioada efectuării plăţilor) provenită din fonduri SAPARD şi din bugetul naţional, Gabriela Ciuburciu a prezentat Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) mai multe documente şi declaraţii false şi inexacte de natură să creeze aparenţa de legalitate a plăţilor efectuate în cadrul proiectului (oferte false, declaraţii pe propria răspundere, contracte), conform Agerpres.

