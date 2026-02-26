Cutremure în România în ultimele ore. Ce magnitudine au avut și zonele afectate

Două cutremure au fost raportate în România în ultimele ore, cu mișcări seismice ușoare în cursul nopții și dimineții. Acestea au fost confirmate de Institutul Național pentru Fizica Pământului. Datele arată ce magnitudine au avut și zonele afectate, ambele evenimente fiind localizate în aria seismică Vrancea.

Primul seism, resimțit la primele ore ale dimineții

Cutremurul de dimineață s-a produs la 05:37. A avut magnitudinea 3.3 pe scara Richter și o adâncime de 119.9 km. Epicentrul a fost plasat în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.

Mișcarea a fost raportată în apropiere de mai multe orașe: Focșani, Buzău, Sfântu-Gheorghe, Bârlad, Brașov și Bacău.

Al doilea cutremur, la scurt timp după miezul nopții

Cu câteva ore înainte, la 00:31, a mai fost înregistrat un seism. A avut magnitudinea 2.7 și s-a produs în zona seismică Vrancea, de data aceasta pe teritoriul județului Buzău. Adâncimea la care s-a produs a fost de 124.6 km.

Și acest eveniment a fost localizat relativ aproape de mai multe localități: Buzău, Sfântu-Gheorghe, Brașov, Focșani, Ploiești și Târgoviște.

Nu au fost raportate victime sau avarii

Potrivit specialiștilor, valorile înregistrate se încadrează în categoria seismelor slabe. La asemenea adâncimi, undele seismice se pot simți pe arii mai largi, însă, de regulă, nu produc pagube. Nu au fost raportate victime sau avarii.

Zona Vrancea rămâne cea mai activă din punct de vedere seismic din țară, iar astfel de evenimente, chiar dacă minore, sunt atent monitorizate de autorități.

Specialiștii spun că apariția a două cutremure într-un interval scurt nu indică automat un pericol iminent.

