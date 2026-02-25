€ 5.0953
DCNews Stiri Ea e deputata POT care vrea să interzică Rock-ul în Postul Paștelui
Data actualizării: 22:36 25 Feb 2026 | Data publicării: 22:36 25 Feb 2026

Ea e deputata POT care vrea să interzică Rock-ul în Postul Paștelui
Autor: Dana Mihai

Ea e deputata POT care vrea să interzică Rock-ul în Postul Paștelui Ea e deputata POT care vrea să interzică Rock-ul în Postul Paștelui

O deputată a Partidului POT a lansat o petiție publică.

Codruța Maria Corcheș solicită autorităților interzicerea unui concert programat la Palatul Național al Copiilor, invocând protecția minorilor și respectarea valorilor creștine.

"Solicităm autorităților competente interzicerea imediată a desfășurării evenimentului programat pentru data de 28 Februarie / 1 Martie. Asocierea unei instituții simbol pentru educația copiilor cu imagistica și mesajul acestui concert este o eroare gravă și inacceptabilă.

Protecția Minților Tinere: Palatul Național al Copiilor este un sanctuar al educației. Găzduirea unui eveniment cu imagistică morbidă (cranii, aripi întunecate) reprezintă o agresiune psihologică asupra copiilor și o încălcare flagrantă a misiunii educative a instituției. Nu putem permite normalizarea acestor simboluri într-un spațiu dedicat inocenței.

Invocarea valorilor creștine

Sfidarea Valorilor Creștine: România este o țară cu profunde rădăcini creștine. Organizarea unui concert cu tematică întunecată în plin Post al Paștelui – cea mai importantă perioadă de curățire spirituală – este o ofensă directă la adresa credinței și moralității majorității românilor", scrie în petiția făcută de Codruța Maria Corcheș.

