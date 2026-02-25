Părintele Pimen Vlad: Ții Postul Paștelui? În fiecare borș pune acest ingredient-minune

Părintele Pimen Vlad a transmis un mesaj privind Postul Paștelui. El a explicat de ce postim în anumite zile și nu așa la întâmplare două luni, să zicem, la început de an, apoi să mâncăm fix ce vrem.

„De ce credeți că au pus Sfinții Părinți postul Paștelui în luna martie/aprilie?

Nu este deloc întâmplător! Puteau să ne zică: „Postiți două luni la începutul anului și apoi mâncați de toate!” Nu, s-au gândit și la sănătatea omului. Să privim mai întâi situația din perspectivă trupească. Post se ține miercurea și vinerea. O zi de frupt, una de post, una de frupt, una de post. În mănăstire, ținem post și lunea, la fel ca miercurea și vinerea. La noi, carne nu se mănâncă niciodată. În zilele de post nu mai mănânci pește, nu mai mănânci brânză, organismul devine mult mai ușor și se curăță dacă mănânci un borș ori mănânci ceva zarzavaturi, fructe, consumi mereu ceva ușor.

De fiecare dată când mănânci mâncăruri grase, se îngreunează, apoi, la scurt timp după ce ai mâncat, te ia somnul, pentru că organismul trage mai greu. Începând de la stomac, ficat, toate lucrează intens. Dacă îi dai zilnic așa de mult, începe să creadă că nu mai poate fără carne. Da, dar cu ce preț? Îți scurtezi singur viața, ți le îngreunezi pe toate. La un moment dat vor începe să apară problemele cu inima, pentru că se vor înfunda vasele de sânge. Mâncarea de post, absolut toată mâncarea de post, subțiază sângele. Astfel îți cureți și sistemul circulator.



Gândiți-vă la postul Paștelui. Noi am avut o seră aici, pe care am mutat-o acum, pentru că trebuie să construim altă clădire pe locul acela. Însă înainte puneam spanac, salată și ridichi. În felul acesta aveam tot timpul pe masă câte-o frunză. Nu tăiată, ci pusă ca atare. Rodeam acolo la ele, împreună cu mâncarea. Aveam un borș sau ce mai așezam noi la masă, rodeam și câteva frunze de spanac ori niște ridichi. Cum dă puțin spre primăvară, avem urzici multe. În fiecare borș pui câte-o mână de urzici, care au foarte mult fier. Pe lângă că-ți dă un surplus de putere, fierul ajută mult toate țesuturile, le întărește pentru a fi rezistente și subțiază sângele, adică exact lucrurile de care are nevoie organismul. Toate acestea, dacă privim din perspectivă trupească, se află într-o rânduială”, a zis părintele Pimen Vlad, conform editurii Bookzone.

