€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Lifestyle Magazin Părintele Pimen Vlad: Ții Postul Paștelui? În fiecare borș pune acest ingredient-minune
Data actualizării: 23:11 25 Feb 2026 | Data publicării: 23:06 25 Feb 2026

Părintele Pimen Vlad: Ții Postul Paștelui? În fiecare borș pune acest ingredient-minune
Autor: Ioana Dinu

Vlad Pimen Vlad Pimen

În această perioadă, unii creștini aleg să țină post.

Părintele Pimen Vlad a transmis un mesaj privind Postul Paștelui. El a explicat de ce postim în anumite zile și nu așa la întâmplare două luni, să zicem, la început de an, apoi să mâncăm fix ce vrem.

„De ce credeți că au pus Sfinții Părinți postul Paștelui în luna martie/aprilie? 

Nu este deloc întâmplător! Puteau să ne zică: „Postiți două luni la începutul anului și apoi mâncați de toate!” Nu, s-au gândit și la sănătatea omului. Să privim mai întâi situația din perspectivă trupească. Post se ține miercurea și vinerea. O zi de frupt, una de post, una de frupt, una de post. În mănăstire, ținem post și lunea, la fel ca miercurea și vinerea. La noi, carne nu se mănâncă niciodată. În zilele de post nu mai mănânci pește, nu mai mănânci brânză, organismul devine mult mai ușor și se curăță dacă mănânci un borș ori mănânci ceva zarzavaturi, fructe, consumi mereu ceva ușor.

De fiecare dată când mănânci mâncăruri grase, se îngreunează, apoi, la scurt timp după ce ai mâncat, te ia somnul, pentru că organismul trage mai greu. Începând de la stomac, ficat, toate lucrează intens. Dacă îi dai zilnic așa de mult, începe să creadă că nu mai poate fără carne. Da, dar cu ce preț? Îți scurtezi singur viața, ți le îngreunezi pe toate. La un moment dat vor începe să apară problemele cu inima, pentru că se vor înfunda vasele de sânge. Mâncarea de post, absolut toată mâncarea de post, subțiază sângele. Astfel îți cureți și sistemul circulator.

 
Gândiți-vă la postul Paștelui. Noi am avut o seră aici, pe care am mutat-o acum, pentru că trebuie să construim altă clădire pe locul acela. Însă înainte puneam spanac, salată și ridichi. În felul acesta aveam tot timpul pe masă câte-o frunză. Nu tăiată, ci pusă ca atare. Rodeam acolo la ele, împreună cu mâncarea. Aveam un borș sau ce mai așezam noi la masă, rodeam și câteva frunze de spanac ori niște ridichi. Cum dă puțin spre primăvară, avem urzici multe. În fiecare borș pui câte-o mână de urzici, care au foarte mult fier. Pe lângă că-ți dă un surplus de putere, fierul ajută mult toate țesuturile, le întărește pentru a fi rezistente și subțiază sângele, adică exact lucrurile de care are nevoie organismul. Toate acestea, dacă privim din perspectivă trupească, se află într-o rânduială”, a zis părintele Pimen Vlad, conform editurii Bookzone.

VEZI ȘI: Carmen Brumă, ponturi pentru a nu te îngrășa în Postul Paștelui: Așa poate fi un reset metabolic 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

postul pastelui
vlad pimen
alimente
carne
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Trump și Zelenski, convorbire crucială înaintea negocierilor decisive cu Rusia
Publicat acum 14 minute
Părintele Pimen Vlad: Ții Postul Paștelui? În fiecare borș pune acest ingredient-minune
Publicat acum 33 minute
Elveția, țară neutră, se aliniază UE în ceea ce privește importul de GNL rusesc
Publicat acum 38 minute
Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari din coaliție. Despre ce au discutat
Publicat acum 44 minute
Ea e deputata POT care vrea să interzică Rock-ul în Postul Paștelui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 46 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 4 ore si 56 minute
Alertă extremă în Galați și Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri / Update: MApN, precizări
Publicat acum 14 ore si 42 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 33 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 8 ore si 30 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close