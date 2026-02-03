De ce nu se ține post în prima săptămâna din februarie 2026. Harți miercuri și vineri

În tradiția Bisericii Ortodoxe, Triodul desemnează atât o carte de cult, cât și o perioadă liturgică din anul bisericesc. Această perioadă cuprinde trei săptămâni pregătitoare înainte de Postul Mare, urmate de șapte săptămâni de post propriu-zis, adică, în 2026, în prima săptămână din februarie.

Dacă privim calendarul ortodox la prima dintre cele trei săptămâni pregătitoare, observăm că miercurea și vinerea sunt marcate cu harți, semn că în aceste zile nu se ține post. Se poate mânca orice. Dar de ce?

Tipicul cel Mare al Sfântului Sava arată motivul dezlegării din această săptămână

„Trebuie să se ştie că, în această săptămână postesc blestemaţii armeni urâtul lor post, iar noi, monahii, în fiecare zi, chiar şi miercuri şi vineri mâncăm brânză şi ouă în ceasul al nouălea, iar mirenii mănâncă carne, răsturnând astfel dogma acelui fel de eres al acelora”.

Mai precis, „urâtul post” la care face referire Sfântul Sava desemnează, în realitate, un post de doliu care dura o săptămână. Acesta ar fi fost instituit în secolul al VI-lea de episcopul Serghie Armeanul, în memoria câinelui său pierdut, Arțivurion, de unde provine și denumirea de „harți”. Un astfel de post a fost aspru criticat de-a lungul timpului de mai mulți Părinți ai Bisericii, între care se numără Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, și Sfântul Cuvios Teodor Studitul. Nepostirea din această perioadă are un caracter polemic, menită să delimiteze practica ortodoxă de astfel de rânduieli considerate necorespunzătoare.



Pe de altă parte, sensul duhovnicesc și pedagogic al acestei săptămâni se regăsește în Evanghelia Vameșului și a Fariseului, citită în biserici în prima duminică a Triodului. Pericopa evanghelică evidențiază contrastul dintre postul plin de mândrie al fariseului și smerenia vameșului, care își recunoaște păcatul în rugăciune. Tocmai pentru a ne pregăti corect pentru Postul Mare și pentru a evita un post făcut cu îngâmfare și laudă de sine, Biserica a rânduit suspendarea completă a postului de miercuri și vineri în această săptămână.

Va fi și săptămâna albă



Cea de-a doua săptămână a Triodului are un caracter obișnuit, cu post miercurea și vinerea, iar cea de-a treia este cunoscută sub numele de Săptămâna albă, perioadă în care este dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește în toate zilele, inclusiv miercurea și vinerea.

VEZI ȘI: Când trebuie luată, de fapt, Agheasma Mare. Patriarhul Daniel, sfaturi pentru credincioși