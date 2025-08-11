Capcanele limbii: Știi cum se spune „compot de prune” în franceză?

Știai că „compot de prune” se scrie (aproape) la fel în română și în franceză?

Unele cuvinte par să facă poduri între limbi și culturi. Un exemplu savuros este „compot de prune”, expresie care, în română, se scrie exact așa, iar în franceză doar cu o mică diferență: compote de prunes.

Sunt două litere în plus, dar gustul rămâne universal: Dulce, parfumat și perfect pentru deserturi sau mic dejun. Iar dacă e vorba de prune uscate, francezii spun compote de pruneaux, dar asta e deja altă poveste culinară.

VEZI ȘI: Nu caloriile, ci acest număr ascuns din alimente îți schimbă sănătatea. Și puțini știu de el

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News