Subcategorii în Stiri

Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Data publicării: 20:53 05 Ian 2026

EXCLUSIV Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Autor: Andrei Itu

nicolas_maduro_carvativir_agerpres_16509700 Sursa Foto: Agerpres
 

Generalul (r) Mircea Mîndrescu a explicat motivele pentru care armata venezueleană nu a avut reacție la acțiunea spectaculoasă a Statelor Unite în operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro.

Mircea Mîndrescu, general în rezervă în Armata României, a analizat, împreună cu jurnalistul Val Vâlcu, modul în care forțele SUA au reușit să “orbească“ radarele din Venezuela, dar și posibilele motive pentru care armata venezueleană, per total, nu a reacționat.

“Ei au fost paralizați. Au observat că nu mai văd țintele, pentru că radarele nu au mai funcționat. Și au spus: Hai să raportăm, să primim ordine. Nu le-au primit și s-a instalat confuzia. Primele întrebări, în confuzie, sunt: Ce se întâmplă? Unde ne găsim? Este o lovitură? Este un război? Este, pur și simplu, un exercițiu?“, a spus generalul Mircea Mîndrescu.

“Ar fi putut militarii să aibă plicuri, cu ce să facă în diverse situații, să citească ce este de făcut, dacă nu mai vine ordinul?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

“Nimeni nu și-a asumat răspunderea“

“Evident. Și toate aceste plicuri, după cum le spuneți, sunt variante de acțiune în momentul în care nu mai primești niciun ordin și acționezi într-un mod anume. Poate le aveau, poate nu, dar nimeni nu a avut curajul de a deschide acele plicuri și de a-și asuma răspunderea! Așa pare, în acest moment. Generalul Dan Caine spune că, la un moment dat, elicopterele au fost atacate, lovite, dar nu au avut probleme și nu au fost distruse, însemnând că niște militari venezueleni au tras, până la urmă, fapt soldat cu un număr de 6 răniți americani, conform unui raport. Nu se știe care erau răniții, din ce forțe“, a declarat generalul Mircea Mîndrescu.

“Nu știm exact, cu toate detaliile, cu privire la acțiunea venezuelană. În momentul în care vezi că vine elicopterul, ele au fost vizibile, cineva a tras cu o mitralieră împotriva lor. Și acela nu este bruiat de nimeni, ci, pur și simplu, a tras militarul pentru că și-a dat seama că în dotarea țării lui, Venezuela, nu are elicopter Black Hawk, însă per total, global, nu s-a acționat.

Cum de s-a știut așa sigur că Maduro se găsește într-o anumită zonă?

Și de ce nu s-a acționat? Sunt mai multe teorii, cu întrebări, respectiv De ce nu s-a acționat acolo? Dar cum de s-a știut așa sigur că Maduro se găsește într-o anumită zonă? Nu cumva, în afara faptului că nu a venit niciun ordin, a războiului electronic, de cyber etc. nu or fi fost și elemente de cooperare din partea armatei venezuelene, a vieții politice venezuelene cu forțele americane? Nu putem exclude absolut deloc! Este foarte clar că CIA era demult acolo, prezentă de 6 luni, în condițiile în care America nu mai are ambasadă în Venezuela, astfel încât să  fie o acoperire“, a punctat generalul Mircea Mîndrescu, la DC News.

Vezi interviul integral aici:

Vezi și - Venezuelenii îi cer lui Trump să-i elibereze pe președintele Maduro și pe Cilia Flores / Video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea mindrescu
venezuela
trump
maduro
sua
