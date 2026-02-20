Eric Dane, starul din "Grey’s Anatomy", a murit la 53 de ani

Actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolul doctorului Mark Sloan din „Anatomia lui Grey”, a murit la 53 de ani, la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferea de SLA.
Actorul Eric Dane, care l-a interpretat pe chipeşul doctor Mark Sloan în serialul de televiziune de succes "Anatomia lui Grey", a murit joi la vârsta de 53 de ani, a anunţat familia sa, la mai puţin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică, sau SLA, informează vineri Reuters şi EFE.
Timp de 15 ani, Dane a jucat rolul unui chirurg plastician poreclit "McSteamy" de personajele feminine din serial. De asemenea, a jucat în serialul "Euphoria" şi a declarat că, după diagnosticare, va reveni totuşi pe platourile de filmare pentru al treilea sezon.
"Eric Dane a murit joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu SLA", a anunţat familia sa într-un comunicat, potrivit revistei People şi altor mass media.
"Şi-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soţia sa devotată şi de cele două fiice frumoase ale sale, Billie şi Georgia, care erau centrul lumii sale".
SLA este o boală progresivă în care creierul unei persoane pierde conexiunea cu muşchii. Este cunoscută şi sub numele de boala Lou Gehrig, după jucătorul de baseball din Hall of Fame, care a murit din cauza acestei boli în 1941, la vârsta de 37 de ani.
"De-a lungul călătoriei sale cu SLA, Eric a devenit un susţinător pasionat al conştientizării şi cercetării, hotărât să facă o diferenţă pentru alţii care se confruntă cu aceeaşi luptă", a adăugat familia lui Dane.
Dane şi soţia sa, actriţa Rebecca Gayheart, care au împreună doi copii, s-au despărţit în 2018, după 14 ani de căsnicie. Dar în martie anul trecut, chiar înainte ca Dane să îşi anunţe public diagnosticul, Gayheart a încercat să anuleze cererea de divorţ, a relatat People, citând documente judiciare.
Eric William Dane, care mai are un frate mai mic, s-a născut pe 9 noiembrie 1972, în San Francisco, dintr-un tată arhitect şi o mamă casnică, arată biografia sa de pe IMDB.com.
Primul său rol în televiziune a fost în "The Wonder Years" în 1993, iar 2005 i-a adus marea şansă cu "Anatomia lui Grey". Printre rolurile sale pe marele ecran se numără "Marley & Me" şi "X-Men: The Last Stand".
de Anca Murgoci